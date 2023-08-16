سعر اليورو اليوم الأربعاء 16-8-2023 مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات البنكية

سجل سعر اليوم الأربعاء 16-8-2023 تراجعًا طفيفًا مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات البنكية، بالبنوك العربية والمصرية والأجنبية والإسلامية المختلفة، متوسط سعر صرف وصل إلى 33.71 جنيه للشراء، و 33.82 جنيه للبيع، وفقا للتقرير الأخير الصادر عن «البنك المركزي المصري»، ويقدم موقع «جريدة المال» من خلال التقرير اليومي التالي أسعار عملة الاتحاد الأوروبي، بحسب شاشات التداول والمواقع الرسمية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

شهد سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري، 33.51 جنيه للشراء، و 33.70 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك مصر

عرض سعر اليورو في بنك مصر، أمام الجنيه المصري بـ 33.51 جنيه للشراء، و 33.68 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر اليورو في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري، 33.62 جنيه للشراء، و 33.79 للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

سعر اليورو في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري، 33.62 جنيه للشراء، و33.79 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في البنك المصري الخليجي

طرح سعر اليورو في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري بـ 33.61 جنيه للشراء، و 33.79 للبيع.

سعر اليورو في بنك الكويت الوطني

حقق سعر اليورو في بنك الكويت الوطني، أمام الجنيه المصري، 33.62 جنيه للشراء، و 33.79 للبيع.

سعر اليورو في المصرف المتحد

وصل سعر اليورو اليوم في المصرف المتحد، مقابل الجنيه المصري إلى 33.45 جنيه للشراء، و 33.79 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك قطر الوطني الأهلي

و سعر اليورو في بنك قطر الوطني الأهلي، أمام الجنيه المصري، 33.62 جنيه للشراء، و 33.76 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي، مقابل الجنيه المصري، 33.59 جنيه للشراء، و 33.79 للبيع.

سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية

قدر سعر في بنك التنمية الصناعية، أمام الجنيه المصري بـ 33.52 جنيه للشراء، و 33.73 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك أبو ظبي التجاري

شهد سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري، مقابل الجنيه المصري، 33.62 جنيه للشراء، و 33.79 للبيع.

سعر اليورو في ميد بنك

سعر اليورو اليوم في ميد بنك، أمام الجنيه المصري طرح بـ 33.48 جنيه للشراء، و 33.94 للبيع.