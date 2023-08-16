سعر اليورو اليوم الأربعاء 16-8-2023 مقابل الجنيه بختام التداول المصرفي

حقق سعر اليوم الأربعاء 16-8-2023 متوسط صرف بلغ 33.66 جنيه للشراء، و33.77 جنيه للبيع، مقابل الجنيه المصري، في ختام التعاملات البنكية، بالمصارف المحلية والاجنبية، وطبقًا للتقرير الأخير الصادرعن البنك المركزي المصري، المنشور على موقعه الإلكتروني بمتوسطات أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية.

وينشر موقع جريدة «المال» تقريرًا يوميًا بأسعار وحدة النقد الأوروبية – يورو، المعروضة بشاشات التداول والمواقع الرسمية للبنوك المختلفة.

سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية

جاء سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية وفقًا لشاشات التداول بقيمة: 33.51 جنيه للشراء، و33.73 للبيع.

سعر اليورو في ميد بنك

وبلغ سعر اليورو في ميد بنك بقيمة: 33.62 جنيه للشراء، و34.06 للبيع، أمام الجنيه المصري.

سعر وحدة النقد الأوروبية في بنك الكويت الوطني

وقُدر سعر اليورو في بنك الكويت الوطني، مقابل الجنيه المصري بقيمة: 33.62 جنيه للشراء، و33.79 للبيع.

سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري

ولفت موقع بنك أبو ظبي التجاري الإلكتروني ان سعر بلغ قيمة: 33.62 جنيه للشراء، و33.85 للبيع، مقابل الجنيه المصري

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري قيمة: 33.51 جنيه للشراء، و33.73 للبيع، بحسب شاشات التداول المنتشرة بفروع البنك.

سعر اليورو في بنك مصر

طُرح سعر الدولار في بنك مصر بقيمة: 33.51 جنيه للشراء، و33.73 للبيع، أمام الجنيه المصري.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في المصرف العربي الدولي

وصل سعر اليورو في المصرف العربي الدولي إلى: 33.73 جنيه للشراء، و33.84 للبيع.

سعر عملة أوروبا الموحدة في بنك الإسكندرية

سعر اليورو في بنك الإسكندرية، مقابل العملة المحلية بلغ: 33.62 جنيه للشراء، و33.84 للبيع.

سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي

حافظ سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي على مستوياته، أمام الجنيه المصري بقيمة 33.62 جنيه للشراء، و33.89 للبيع.

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي

وشهد سعر اليورو في البنك المصري الخليجي قيمة: 33.61 جنيه للشراء، و33.85 للبيع.

سعر اليورو في بنك قطر الوطني الأهلي

سعر اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي: 33.62 جنيه للشراء، و33.84 للبيع.