سعر اليورو اليوم الأربعاء 16-11-2022 مقابل الجنيه بنهاية التعاملات

سجل سعر اليورو اليوم الأربعاء 16-11-2022 في نهاية التعاملات البنكية مقابل الجنيه المصرى بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفى المصرى، ارتفاعا من 4 لـ 8 قروش في سعر الشراء، وسجل 25.37 جنيه للشراء، و 25.46 جنيه للبيع ، وفقا لأخر تقرير لمتوسط أسعار الصرف صادر عن «البنك المركزي المصرى»، ويستعرض موقع «جريدة المال» في هذا التقرير أسعار صرف عملة الاتحاد الأوروبي، وفقا لشاشات التداول اللحظية، والمواقع الرسمية للبنوك المصرية والعربية والأجنبية والإسلامية.

سعر اليورو اليوم في البنك التجارى الدولى

حقق سعر اليورو في البنك التجارى الدولى مقابل الجنيه المصري 25.27 جنيه للشراء، و 25.55 للبيع.

سعر عملة أوروبا في البنك الأهلى المصرى

بلغ سعر اليورو في البنك الأهلى المصرى، أمام الجنيه المصرى، 25.22 جنيه للشراء، و 25.53 للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وصل سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصرى إلى 25.22 جنيه للشراء، و 25.57 للبيع.

سعر عملة الإتحاد الأوروبي في مصرف أبو ظبي الإسلامى

قدر سعر اليورو في مصرف أبو ظبى الإسلامى، أمام الجنيه المصري بــ 25.27 جنيه للشراء، و 25.58 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

شهد سعر اليورو في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري 25.22 جنيه للشراء، و 25.49 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في بنك المشرق

سجل سعر اليورو في بنك المشرق، أمام الجنيه المصرى 25.27 جنيه للشراء، و 25.57 للبيع.

سعر عملة أوروبا في البنك الأهلى الكويتى

حقق سعر اليورو في البنك الأهلى الكويتى، مقابل الجنيه المصرى ، 25.24 جنيه للشراء، و 25.55 للبيع.

سعر عملة الإتحاد الأوروبي في ميد بنك

بلغ سعر اليورو اليوم في ميد بنك، أمام الجنيه المصرى 25.25 جنيه للشراء 25.61 للبيع.

سعر اليورو في بنك سايب

وصل سعر اليورو في بنك سايب، مقابل الجنيه المصرى إلى 25.22 جنيه للشراء، و 25.56 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في بنك الاستثمار العربى

قدر سعر اليورو في بنك الاستثمار العربى أمام الجنيه المصرى بــ 25.27 جنيه للشراء، و 25.68 للبيع.

سعر عملة أوروبا فى البنك المصرى الخليجى

شهد سعر اليورو في البنوك بالبنك المصرى الخليجى، مقابل الجنيه المصرى 25.28 جنيه للشراء، 25.55 للبيع.

سعر اليورو في بنك أبو ظبى التجارى

سجل سعر اليورو في بنك أبو ظبى التجارى، أمام الجنيه المصري 25.22 جنيه للشراء، و 25.55 للبيع.

سعر عملة الإتحاد الأوروبي في المصرف العربى الدولى

حقق سعر اليورو في المصرف العربى الدولى، مقابل الجنيه المصري 25.30 جنيه للشراء، و 25.58 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلى القطرى

بلغ سعر اليورو اليوم في البنك الأهلى القطرى، أمام الجنيه المصرى 25.22 جنيه للشراء، و 25.57 للبيع.