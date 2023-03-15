سعر اليورو اليوم الأربعاء 15-3-2023 مقابل الجنيه في مستهل التعاملات البنكية

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سعر اليورو اليوم في بنك البركة

اليوم الأربعاء 15-3-2023 مقابل الجنيه المصري، في مستهل التعاملات البنكية ، بالبنوك المصرية والعربية والأجنبية والإسلامية المختلفة، متوسط سعر صرف وصل إلى 33.07 جنيه للشراء، و 33.18 جنيه للبيع، وفقا للتقرير الصادر عن «البنك المركزي المصري» الأخير، ويقدم موقع «جريدة المال» من خلال التقرير اليومي التالي، أسعار صرف عملة الاتحاد الأوروبي، بحسب شاشات التداول اللحظية، والمواقع الرسمية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري.

حقق سعر اليورو اليوم في بنك البركة، مقابل الجنيه المصري، 33.08 جنيه للشراء، و 33.29 للبيع.

سعر علمة الاتحاد الأوروبي في بنك سايب

عرض سعر اليورو في بنك سايب، أمام الجنيه المصري بـ 32.91 جنيه للشراء، و 33.30 للبيع.

سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري

بلغ سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري، مقابل الجنيه المصري، 33.08 جنيه للشراء، و 33.29 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

قدر سعر اليورو في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري بـ 32.80 جنيه للشراء، و 33.19 للبيع.

سعر اليورو

سعر عملة أوروبا في المصرف العربي الدولي

شهد سعر اليورو في المصرف العربي الدولي، مقابل الجنيه المصري، 32.90 جنيه للشراء، و 33.24 للبيع.

سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي

طرح سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي، أمام الجنيه المصري بـ 32.85 جنيه للشراء، و 33.26 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

وصل سعر اليورو اليوم في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري إلى 32.84 جنيه للشراء، و 33.15 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في البنك الأهلي القطري

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي القطري، أمام الجنيه المصري، 32.90 جنيه للشراء، و 33.29 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

حقق سعر اليورو في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري، 32.90 جنيه للشراء، و 33.30 للبيع.

سعر اليورو في المصرف المتحد

عرض سعر اليورو في المصرف المتحد، أمام الجنيه المصري بـ 32.81 جنيه للشراء، و 33.29 للبيع.

سعر عملة أوروبا في البنك المصري الخليجي

بلغ سعر

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري، 32.95 جنيه للشراء، و 33.30 للبيع.

قدر سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري بـ 33.09 جنيه للشراء، و 33.26 للبيع.