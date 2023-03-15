سعر اليورو اليوم الأربعاء 15-3-2023 مقابل الجنيه في مستهل التعاملات البنكية

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سعر اليورو اليوم في بنك البركة
حقق سعر اليورو اليوم في بنك البركة، مقابل الجنيه المصري، 33.08 جنيه للشراء، و 33.29 للبيع.
سعر علمة الاتحاد الأوروبي في بنك سايب
عرض سعر اليورو في بنك سايب، أمام الجنيه المصري بـ 32.91 جنيه للشراء، و 33.30 للبيع.
سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري
بلغ سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري، مقابل الجنيه المصري، 33.08 جنيه للشراء، و 33.29 للبيع.
سعر اليورو في البنك الأهلي المصري
قدر سعر اليورو في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري بـ 32.80 جنيه للشراء، و 33.19 للبيع.
سعر عملة أوروبا في المصرف العربي الدولي
شهد سعر اليورو في المصرف العربي الدولي، مقابل الجنيه المصري، 32.90 جنيه للشراء، و 33.24 للبيع.
سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي
طرح سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي، أمام الجنيه المصري بـ 32.85 جنيه للشراء، و 33.26 للبيع.
سعر اليورو في بنك مصر
وصل سعر اليورو اليوم في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري إلى 32.84 جنيه للشراء، و 33.15 للبيع.
سعر عملة الاتحاد الأوروبي في البنك الأهلي القطري
سجل سعر اليورو في البنك الأهلي القطري، أمام الجنيه المصري، 32.90 جنيه للشراء، و 33.29 للبيع.
سعر اليورو في البنك التجاري الدولي
حقق سعر اليورو في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري، 32.90 جنيه للشراء، و 33.30 للبيع.
سعر اليورو في المصرف المتحد
عرض سعر اليورو في المصرف المتحد، أمام الجنيه المصري بـ 32.81 جنيه للشراء، و 33.29 للبيع.
سعر عملة أوروبا في البنك المصري الخليجي
بلغ سعر
سعر اليورو في بنك الإسكندرية
قدر سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري بـ 33.09 جنيه للشراء، و 33.26 للبيع.