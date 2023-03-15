سعر اليورو اليوم الأربعاء 15-3-2023 مقابل الجنيه المصري بختام التعاملات

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سعر اليورو اليوم في بنك كريدي أجريكول

اليوم الأربعاء 15-3-2023 انخفاضاً بسعري الشراء البيع بقيمة 47 قرش بختام عمليات التداول المسائية بفروع البنوك المصرية، وجاء متوسط سعر صرف وحدة النقد الأوروبية – يورو بتقرير البنك المركزي المصري لمتوسطات أسعار الصرف، مقابل الجنيه المصري، 32.60 جنيه للشراء، و 32.71 للبيع، وفيما يلي ينشر موقع جريدة «المال» أسعار الشراء والبيع لعملة الولايات المتحدة الأمريكية وفقاً للمواقع الرسمية الخاصة بالبنوك المحلية والأجنبية العاملة بالسوق المصرفية المصرية.

سعر اليورو اليوم في بنك كريدي أجريكول، أمام الجنيه، لـ 33.08 جنيه للشراء، و 33.29 للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

سعر اليورو في بنك الإسكندرية ، أمام الجنيه، بقيمة 32.46 جنيه للشراء، و 33.29 للبيع.

سعر وحدة النقد الأوروبية الموحدة في بنك قطر الوطني الأهلي

سعر اليورو في بنك قطر الوطني الأهلي، أمام الجنيه، 32.46 جنيه للشراء، و33.29 للبيع.

سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية

سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية ، أمام الجنيه، بـ 32.48 جنيه للشراء، و33.19 للبيع.

سعر اليورو

سعراليورو في بنك بلوم مصر

سعر اليورو في بنك بلوم مصر، أمام الجنيه، 32.64 جنيه للشراء، و 33.30 للبيع.

سعر اليورو في بنك الأهلي الكويتي – مصر

سعر اليورو في بنك الأهلي الكويتي – مصر، أمام الجنيه، بقيمة 32.62 جنيه للشراء، و 33.29 للبيع.

سعر اليورو في بنك سايب

سعر

سعر العملة الأوروبية في البنك التجاري الدولي

في بنك سايب، أمام الجنيه، 32.47 جنيه للشراء، و 33.30 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي، أمام الجنيه، بقيمة 32.58 جنيه للشراء، و 33.30 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في بنك مصر

سعر اليورو في بنك مصر، أمام الجنيه، بقيمة 32.41 جنيه للشراء، و 33.19 للبيع.

سعر العملة الأوروبية الموحدة في البنك الأهلي المصري

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه، 32.35 جنيه للشراء، و 33.19 للبيع.

سعر اليورو في بنك المصرف العربي الدولي

سعر اليورو في بنك المصرفي العربي الدولي، أمام الجنيه، 32.90 جنيه للشراء، و 33.24 للبيع.

سعر اليورو في بنك المصرف المتحد

سعر

اليوم في بنك المصرف المتحد، أمام الجنيه، 32.36 جنيه للشراء، و 33.29 للبيع.