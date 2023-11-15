سعر اليورو اليوم الأربعاء 15-11-2023 أمام الجنيه ببداية التعاملات

أظهرت التعاملات الصباحية على شاشات التداولات اللحظية داخل فروع البنوك العاملة في السوق المحلية تحرك سعر اليوم الأربعاء 15-11-2023 بشكل أمام العملة المحلية للمصر، ليصل متوسط سعر صرف عملة أوروبا الموحدة إلى 33.06 جنيه للشراء، و 33.18 جنيه بحسب آخر تحديث للموقع الرسمي للبنك المركزي المصري المختص بنشر متوسط أسعار العملات العربية والأجنبية في مصر.

وتعرض بوابة «المال» سعري شراء وبيع وحدة النقد الأوروبية داخل فروع البنوك في مصر والتي جاءت في آخر تحديث لها عند

سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية

جاء سعر اليورو اليوم أمام العملة المحلية ببنك الإسكندرية ببداية التعاملات عند 33.52 جنيه للشراء، و 33.68 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك قناة السويس

وصل سعر اليورو أمام الجنيه المصري ببداية التعاملات داخل بنك قناة السويس إلى 33.52 جنيه للشراء، 33.68 للبيع.

سعر عملة أوروبا الموحدة في بنك القاهرة

في بداية التعاملات جاء سعر أمام العملة المحلية ببنك القاهرة عند مستوى 33.52 جنيه للشراء، و 33.68 للبيع.

سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري

وصل سعر اليورو أمام العملة المحلية لمصر ببنك أبو ظبي التجاري إلى 33.52 جنيه للشراء، و 33.68 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

عرض بنك مصر سعر اليورو أمام الجنيه المصري ببداية التعاملات عند مستوى 33.41 جنيه للشراء، و33.57 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر اليورو أمام عملة مصر المحلية بالبنك الأهلي المصري ببداية التعاملات 33.40 جنيه للشراء، و 33.57 للبيع..

سعر اليورو في بنك SAIB

وصل سعر اليورو أمام العملة المحلية لمصر داخل فروع بنك SAIB إلى 33.52 جنيه للشراء، و 33.68 للبيع.

سعر وحدة النقد الأوروبية في بنك الكويت الوطني

عرض بنك الكويت الوطني سعر اليورو أمام العملة المحلية لمصر عند مستوى 33.52 جنيه للشراء، و 33.68 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

جاء سعر اليورو أمام الجنيه المصري داخل الموقع الإلكتروني للبنك التجاري الدولي عند 33.52 جنيه للشراء، و 33.69 للبيع.

سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول مصر

بلغ سعر اليوم أمام الجنيه المصري داخل فروع بنك كريدي أجريكول 33.52 جنيه للشراء، و 33.69 للبيع.