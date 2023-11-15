سعر اليورو اليوم الأربعاء 15-11-2023 أمام الجنيه فى الختام

سجل سعر اليوم الأربعاء 15-11-2023 تباين فى ختام التداولات على شاشات التداولات اللحظية داخل فروع البنوك والمواقع الإلكترونية، فى آخر تحديثاتها اليومية، ليصل متوسط سعر العملة الأوروبية إلى 33.48 جنيه للشراء، و33.59 جنيه، وفقًا لآخر تحديث لعملة أوروبا الموحدة الموحدة كمتوسط السعر على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري، تقدم المال خلال السطور التالية شراء وبيع اليورو الأوروبية داخل القطاع الرسمي والتي جاءت عند مستويات:

سعر اليورو اليوم في بنك أبو ظبي التجاري

عرض بنك أبوظبي التجاري سعر اليورو مقابل نظيره الجنيه المصري فى ختام العاملات عند 33.45 جنيه للشراء، و33.68 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في بنك مصر

مقابل نظيره الجنيه المصري أتاح بنك مصر سعر اليورو في ختام التداولات عند مستويات 33.34 جنيه للشراء، و33.57 للبيع.

سعر عملة أوروبا في البنك الأهلي المصري

جاء سعر اليورو داخل فروع البنك الأهلي المصري مقابل نظيره الجنيه المصري عند 33.34 جنيه للشراء، و33.57 للبيع..

سعر اليورو في بنك SAIB

بلغ سعر اليورو الموقع الإلكتروني لبنك SAIB مقابل نظيره الجنيه المصري 33.46 جنيه للشراء، و33.68 للبيع.

سعر العملة الأوروبية فى بنك الكويت الوطني

أتاح بنك الكويت الوطني شراء وبيع سعر اليورو مقابل نظيره الجنيه المصري عند 33.52 جنيه للشراء، و33.68 للبيع.

سعر عملة أوروبا في البنك التجاري الدولي

وصل سعر اليورو بالموقع الإلكتروني للبنك التجاري الدولي مقابل نظيره الجنيه المصري إلى 33.44 جنيه للشراء، و33.69 للبيع.

سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول مصر

عرض بنك كريدي أجريكول مصر سعر مقابل نظيره الجنيه المصري عند مستويات 33.45 جنيه للشراء، و 33.68 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في بنك الإسكندرية

بلغ سعر اليورو داخل فروع بنك الإسكندرية مقابل نظيره الجنيه المصري 33.45 جنيه للشراء، و 33.68 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك قناة السويس

عرض بنك قناة السويس سعر اليورو مقابل نظيره الجنيه المصري في ختام التعاملات عند إلى 33.45 جنيه للشراء، 33.68 للبيع.

سعر اليورو في بنك القاهرة

سجل سعر اليوم مقابل نظيره الجنيه المصري داخل فروع بنك القاهرة 33.52 جنيه للشراء، و 33.68 للبيع.