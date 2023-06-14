سعر اليورو اليوم الأربعاء 14-6-2023 مقابل الجنيه بختام التداولات

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سعر اليورو اليوم في البنك المصري الخليجي

اليوم الأربعاء 14-6-2023 تباينا بالشراء والبيع بختام التعاملات المصرفية بفروع البنوك العاملة بالقطاع المصرفي، وقدر البنك المركزي المصري متوسط سعر صرف وحدة النقد الأوروبية الموحدة – يورو 33.32 جنيه للشراء، و33.44 للبيع وفقا لآخر تقرير صادر عنه بمتوسط أسعار الصرف، مقابل العملة المصرية، ويرصد موقع جريدة «المال» سعر العملة الأوروبية الموحدة المعروضة بشاشات التداول وماكينات الصراف الآلي.

سجل سعر اليورو اليوم في موقع البنك المصري الخليجي الإلكتروني في ختام التداول المصرفي، مقابل العملة المحلية، 33.23 جنيه للشراء، و33.51 للبيع.

سعر اليورو في بنك القاهرة

وعرضت شاشات التداول في بنك القاهرة سعر اليورو بنهاية التعاملات، مقابل العملة المحلية، 33.24 جنيه للشراء، و 33.51 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك الإسكندرية

وقدر موقع بنك الإسكندرية على شبكة الإنترنت سعر

سعر اليورو

سعر اليورو في بنك قناة السويس

في ختام عمليات التدوال، مقابل العملة المحلية، 33.24 جنيه للشراء، و 33.48 للبيع.

ووصل سعر اليورو في بنك قناة السويس طبقاً لماكينات الصراف الآلي، مقابل العملة المحلية، إلى 33.26 جنيه للشراء، و 33.41 للبيع.

سعروحدة النقد الأوروبية الموحدة في البنك الأهلي المصري

طرحت شاشات التداول اللحظي في البنك الأهلي المصري سعر اليورو، مقابل العملة المحلية، 33.13 جنيه للشراء، و 33.40 للبيع.

سعر العملة الأوروبية الموحدة في بنك الاستثمار العربي

وحافظ سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي على قيمته، مقابل العملة المحلية، 33.24 جنيه للشراء، و 33.49 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في بنك البركة

وثبت سعر اليورو في بنك البركة طبقاً لما جاء بماكينات الصراف الألي، مقابل العملة المحلية، عند 33.25 جنيه للشراء، و 33.41 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

وشهد سعر اليورو في بنك مصر، مقابل العملة المحلية، 33.13 جنيه للشراء، و 33.40 للبيع.

سعر اليورو في بنك المصرف العربي الدولي

وجاء سعر

اليوم في بنك المصرف العربي الدولي، مقابل العملة المحلية، بقيمة 33.28 جنيه للشراء، و 33.39 للبيع.