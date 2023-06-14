سعر اليورو اليوم الأربعاء 14-6-2023 مقابل الجنيه بختام التداولات

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سعر اليورو اليوم في البنك المصري الخليجي
سجل سعر اليورو اليوم في موقع البنك المصري الخليجي الإلكتروني في ختام التداول المصرفي، مقابل العملة المحلية، 33.23 جنيه للشراء، و33.51 للبيع.
سعر اليورو في بنك القاهرة
وعرضت شاشات التداول في بنك القاهرة سعر اليورو بنهاية التعاملات، مقابل العملة المحلية، 33.24 جنيه للشراء، و 33.51 للبيع.
سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك الإسكندرية
وقدر موقع بنك الإسكندرية على شبكة الإنترنت سعر
سعر اليورو في بنك قناة السويس
ووصل سعر اليورو في بنك قناة السويس طبقاً لماكينات الصراف الآلي، مقابل العملة المحلية، إلى 33.26 جنيه للشراء، و 33.41 للبيع.
سعروحدة النقد الأوروبية الموحدة في البنك الأهلي المصري
طرحت شاشات التداول اللحظي في البنك الأهلي المصري سعر اليورو، مقابل العملة المحلية، 33.13 جنيه للشراء، و 33.40 للبيع.
سعر العملة الأوروبية الموحدة في بنك الاستثمار العربي
وحافظ سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي على قيمته، مقابل العملة المحلية، 33.24 جنيه للشراء، و 33.49 للبيع.
سعر اليورو في بنك البركة
وثبت سعر اليورو في بنك البركة طبقاً لما جاء بماكينات الصراف الألي، مقابل العملة المحلية، عند 33.25 جنيه للشراء، و 33.41 للبيع.
سعر اليورو في بنك مصر
وشهد سعر اليورو في بنك مصر، مقابل العملة المحلية، 33.13 جنيه للشراء، و 33.40 للبيع.
سعر اليورو في بنك المصرف العربي الدولي
وجاء سعر