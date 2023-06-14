سعر اليورو اليوم الأربعاء 14-6-2023 في مقابل الجنيه بمستهل التعاملات بالبنوك

حقق سعر
سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري
طرح سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري بـ 33.13 جنيه للشراء، و 33.30 للبيع.
سعر عملة أوروبا في بنك مصر
سجل سعر اليورو في بنك مصر، أمام الجنيه المصري، 33.16 جنيه للشراء، و 33.30 للبيع.
سعر اليورو في البنك التجاري الدولي
بلغ سعر اليورو في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري، 33.27 جنيه للشراء، و 33.42 للبيع.
سعر اليورو في بنك الإسكندرية
سعر اليورو في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري 33.27 جنيه للشراء، و 33.41 للبيع.
سعر عملة الاتحاد الأوروبي في مصرف أبو ظبي الإسلامي
شهد سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي، مقابل الجنيه المصري، 33.31 جنيه للشراء، و 33.41 للبيع.
سعر اليورو في البنك المصري الخليجي
وصل سعر اليورو في البنك المصري الخليجي، أمام الجنيه المصري إلى 33.26 جنيه للشراء، و 33.42 للبيع.
سعر اليورو في بنك الكويت الوطني
حقق سعر اليورو اليوم في بنك الكويت الوطني، مقابل الجنيه المصري، 33.27 جنيه للشراء، و 33.41 للبيع.
سعر عملة أوروبا في بنك البركة
سعر اليورو في بنك البركة، أمام الجنيه المصري، 33.27 جنيه للشراء، و 33.40 للبيع.
سعر اليورو في بنك القاهرة
قدر سعر
سعر اليورو في بنك سايب
عرض سعر اليورو في بنك سايب، أمام الجنيه المصري بـ 33.27 جنيه للشراء، و 33.41 للبيع.
سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك أبو ظبي التجاري
طرح سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري، مقابل الجنيه المصري بـ 33.27 جنيه للشراء، و 33.41 للبيع.
سعر اليورو في المصرف العربي الدولي
سجل سعر اليورو اليوم في المصرف العربي الدولي، أمام الجنيه المصري، 33.28 جنيه للشراء، و 33.39 للبيع.