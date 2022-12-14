ارتفع سعر اليورو اليوم الأربعاء 14-12-2022 في نهاية التعاملات البنكية اليومية بمقدار 28 قرشًا، وشهدت العملة طوال الأسابيع الماضية تفاوتًا في سعرها بين الهبوط والصعود، وفي البنك المركزي المصري سجل متوسط سعر صرف العملة الأوروبية أمام العملة المصرية 26.21 جنيه للشراء، 26.29 للبيع، وتقدم بوابة “المال نيوز” في عرضها اليومي رصدًا لسعر صرف العملات أمام الجنيه المصري، وفقًا لمواقع عدد من البنوك في مصر.

سعر اليورو اليوم في بنك المشرق

سعر اليورو في بنك المشرق مقابل الجنيه المصري: 26.19 جنيه للشراء، 26.38 للبيع.

سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول

سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول مقابل الجنيه المصري: 26.14 جنيه للشراء، 26.38 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي القطري

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي القطري: 26.17 جنيه للشراء، 26.38 للبيع.

سعر اليورو في المصرف المتحد

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد: 26.14 جنيه للشراء، 26.37 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في بنك بلوم مصر

سعر اليورو في بنك بلوم مصر مقابل الجنيه المصري: 26.10 جنيه للشراء، 26.25 للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي مقابل الجنيه المصري: 26.22 جنيه للشراء، 26.37 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في البنك التجاري الدولي

سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي: 26.17 جنيه للشراء، 26.36 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك مصر: 26.13 جنيه للشراء، 26.30 للبيع.

سعر اليورو

سعر عملة أوروبا في البنك الأهلي المصري

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه المصري: 26.13 جنيه للشراء، 26.31 للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

سعر اليورو في بنك البركة مقابل الجنيه المصري: 26.14 جنيه للشراء، 26.37 للبيع.

سعر عملة أوروبا في البنك الأهلي الكويتي

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي الكويتي: 26.31 جنيه للشراء، 26.68 للبيع.

سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك الاستثمار العربي: 26.14 جنيه للشراء، 26.38 للبيع.