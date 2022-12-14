سعر اليورو اليوم الأربعاء 14-12-2022 ببداية التعاملات في البنوك المصرية

حقق سعر اليورو اليوم الأربعاء 14-12-2022، ببداية التعاملات الصباحية في البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، مستوى صرف مقابل الجنيه المصري عند: 25.93 جنيه للشراء، و 26.01 للبيع، بحسب متوسط أسعار العملات في البنك المركزي المصري، ويستعرض موقع «جريدة المال» تقريرًا يوميًا تفصيليًا عن أسعار صرف عملة أوروبا في البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والإسلامية والعربية، وفقًا لشاشات التداول اللحظية في أفرع البنوك.

سعر اليورو اليوم في بنك البركة

سجل سعر اليورو اليوم في بنك البركة، 26.10 جنيه للشراء، و 26.25 للبيع.

سعر اليورو في بنك الكويت الوطني

بلغ سعر اليورو في بنك الكويت الوطني، 26.10 جنيه للشراء، و 26.26 للبيع.

سعر عملة أوروبا في المصرف المتحد

وصل سعر اليورو في المصرف المتحد، إلى 26.12 جنيه للشراء، و 26.34 للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

حقق سعر اليورو في بنك قناة السويس، 26.10 جنيه للشراء، و 26.25 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي القطري

وطرح البنك الأهلي القطري، سعر اليورو بـ 26.13 جنيه للشراء، و 26.31 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي

وقدّر بنك الاستثمار العربي، سعر اليورو بـ 26.12 جنيه للشراء، و 26.36 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي – مصر

وعرض البنك الأهلي الكويتي – مصر، سعر اليورو اليوم بـ 26.14 جنيه للشراء، و 26.34 للبيع.

سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية

وسجل سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية، 26.10 جنيه للشراء، و 26.25 للبيع.

سعر عملة أوروبا في المصرف العربي الدولي

وحقق سعر اليورو في المصرف العربي الدولي، 26.11 جنيه للشراء، و 26.24 للبيع.

سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول مصر

وصل سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول مصر، 26.12 جنيه للشراء، و 26.34 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

وبلغ سعر اليورو في البنك التجاري الدولي، 26.15 جنيه للشراء، و 26.34 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوربي في بنك مصر

وفي بنك مصر، سجل سعر اليورو أمام الجنيه المصري، 26.11 جنيه للشراء، و 26.27 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وفي البنك الأهلي المصري، حقق سعر اليورو مقابل الجنيه، 26.11 جنيه للشراء، و 26.27 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك سايب

أما سعر اليورو ببنك سايب، بلغ سعر اليورو أمام الجنيه، 26.13 جنيه للشراء، و 26.34 للبيع.

سعر اليورو في ميد بنك

وصل سعر اليورو اليوم في ميد بنك مقابل الجنيه، إلى 26.10 جنيه للشراء، و 26.52 للبيع.