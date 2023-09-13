سعر اليورو اليوم الأربعاء 13-9-2023 ببداية التعاملات في البنوك المصرية

سجل سعر اليورو اليوم الأربعاء 13-9-2023، مستوى صرف متباين في بداية التعاملات اليومية مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية، ليصل متوسط سعر العملة الأوروبية بحسب آخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري إلى 33.03 جنيه للشراء، و 33.15 للبيع.

ومن أهتمام جريدة المال بكل ما يهم القارئ نرصد لكم في التقرير التفصيلي التالي أسعار صرف وفقًا لشاشات التداول اللحظية المنتشرة في الأفرع وعدد من المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك الحكومية والخاصة والأجنبية.

سعر اليورو اليوم في بنك سايب

بلغ سعر اليورو اليوم في بنك سايب، 33.15 جنيه للشراء، مقابل 33.31 للبيع.

سعر اليورو في ميد بنك

وعرض ميد بنك، سعر اليورو أمام الجنيه المصري بـ33.01 جنيه للشر اء، مقابل 33.48 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وحقق سعر اليورو في البنك الأهلي المصري، 33.04 جنيه للشراء، مقابل 33.20 للبيع.

سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري

وطرح بنك أبو ظبي التجاري، سعر مقابل الجنيه المصري بـ 33.31 جنيه للشراء، و 33.71 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

وصل سعر اليورو في بنك مصر إلى 33.04 جنيه للشراء، مقابل 33.20 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في بنك كريدي أجريكول مصر

وسجل سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول مصر، 33.04 جنيه للشراء، و 33.32 للبيع.

سعر عملة أوروبا في البنك التجاري الدولي

وقدّر البنك التجاري الدولي، سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري بـ 33.14 جنيه للشراء، و 33.32 للبيع.

سعر اليورو في المصرف العربي الدولي

وفي المصرف العربي الدولي، سجل سعر اليورو مستوى صرف عند: 33.13 جنيه للشراء، و 33.28 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك الإسكندرية

أما سعر اليورو في بنك الإسكندرية، حقق مستوى صرف عند: 33.14 جنيه للشراء، و 33.31 للبيع.

سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية

وصل سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية إلى 32.94 جنيه للشراء، مقابل 33.21 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في بنك القاهرة

وسجل سعر اليورو في بنك القاهرة، 33.14 جنيه للشراء، مقابل 33.31 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي – مصر

وبلغ سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي – مصر، 33.11 جنيه للشراء، و 33.21 للبيع.

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي

وحقق سعر اليورو اليوم في البنك المصري الخليجي، 33.14 جنيه للشراء، و 33.32 للبيع.