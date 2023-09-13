سعر اليورو اليوم الأربعاء 13-9-2023 أمام الجنيه في الختام

استقر سعر اليورو اليوم الأربعاء 13-9-2023، أمام نظيره المصري في ختام التعاملات اليومية أمام الجنيه المصري في البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية، ليصل متوسط وحدة النقد الأوروبية إلى 33.11 جنيه للشراء، و33.22 للبيع، بحسب آخر تحديث لموقع البنك المركزي بصفحته المختصة بنشر متوسط أسعار العملات العربية والأجنبية في السوق المصرية، ووفقا لتقرير المال اليومي المختص بنشر آخر تحديثات سعري شراء وبيع العملة الأوروبية جاءت مستويات الأسعار على النحو التالي:

سعر اليورو اليوم في بنك أبو ظبي التجاري

أظهرت شاشات التداولات وصول سعر ببنك أبو ظبي التجاري أمام الجنيه إلى 33.31 جنيه للشراء، و33.71 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

عرضت فروع بنك مصر سعر اليورو أمام الجنيه المصري بـ 32.94 جنيه للشراء، مقابل 33.20 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في بنك كريدي أجريكول مصر

بلغ سعر اليورو أمام نظيره المصري داخل فروع بنك كريدي أجريكول مصر، 33.09 جنيه للشراء، و33.31 للبيع.

سعر عملة أوروبا في البنك التجاري الدولي

فيما وصل سعر اليورو أمام نظيره المصري داخل فروع البنك التجاري الدولي إلى مستويات 33.04 جنيه للشراء، و33.32 للبيع.

سعر اليورو في المصرف العربي الدولي

عرض شاشات التداولات بالمصرف العربي الدولي سعر اليورو أمام الجنيه المصري عند 33.04 جنيه للشراء، و 33.30 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك الإسكندرية

ووصل سعر اليورو في بنك الإسكندرية أمام الجنيه المصري في الختام إلى 33.09 جنيه للشراء، و33.31 للبيع.

سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية

عرضت فروع بنك التنمية الصناعية سعر اليورو أمام نظيره المصري عند 32.99 جنيه للشراء، مقابل 33.20 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في بنك القاهرة

جاء سعر اليورو أمام نظيره المصري داخل فروع بنك القاهرة عند مستويات 33.14 جنيه للشراء، مقابل 33.31 للبيع.

سعر اليورو في ميد بنك

وعرض ميد بنك، سعر اليورو أمام الجنيه المصري بـ33.01 جنيه للشراء، مقابل 33.48 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر اليورو اليوم أمام نظيره المصري بالبنك الأهلي المصري، 32.94 جنيه للشراء، مقابل 33.20 للبيع.