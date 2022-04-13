

تواصل مستويات سعر اليورو اليوم الاربعاء 13 أبريل 2022، مقابل الجنيه المصري، مسيرة الارتفاع في بداية التداولات داخل عدد كبير من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، طبقًا لرصد بوابة “المال” الذي تقدمه بشكل يومي؛ خدمة لقرائها، فيما سجل متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه 20.049 جنيه للشراء، و20.161 للبيع، وفقًا لآخر تحديث داخل البنك المركزي.

سعر اليورو في بنك مصر

أظهرت أحدث المؤشرات وصول سعر صرف اليورو داخل فروع بنك مصر؛ ثاني أكبر المصارف الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية مقابل الجنيه المصري على مستوى الشراء إلى 20.04 جنيه للشراء، و20.18 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

بلغت مستويات سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري 20.04 جنيه للشراء، و20.18 جنيه للبيع داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية.

سعر اليورو في البنك العربي الأفريقي الدولي

واستقر سعر اليورو الأوروبي داخل فروع البنك العربي الأفريقي الدولي أمام نظيره المصري جاء عند 20.03 جنيه للشراء، 20.18 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المتحد

وجاء سعر شراء وبيع اليورو مقابل الجنيه المصري عند مستوى 20.05 جنيه للشراء، و20.20 جنيه للبيع، بحسب آخِر تحديث للعملة الأوروبية داخل شبكة فروع البنك الأهلي المتحد.

سعر اليورو في بنك المشرق

وحافظ سعر شراء وبيع اليورو مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك المشرق جاء عند 20.01 جنيه للشراء، و20.16 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وأظهر التقرير الصباحي للمال وصول سعر شراء وبيع اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري 20 جنيها للشراء، و20.20 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية.

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو في شركة مصر للصرافة

أظهرت التداولات الصباحية وصول سعر صرف اليورو أمام نظيره المصري داخل شركة مصر للصرافة إلى 20.04 جنيه للشراء، و20.19 جنيه للبيع.