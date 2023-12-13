سعر اليورو اليوم الأربعاء 13-12-2023 أمام الجنيه المصري في بداية تعاملات البنوك

شهد سعر اليوم الأربعاء 13-12-2023 تباين أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات البنكية، بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي، وصل لمتوسط سعر صرف وصل إلى 33.30 جنيه للشراء، و 33.42 جنيه للبيع، بحسب التقرير الأخير الصادر عن «البنك المركزي المصري» ومنشور عبر موقعه الرسمي، ويستعرض موقع «جريدة المال» من خلال التقرير اليومي التالي أسعار عملة الاتحاد الأوروبي، طبقا للمواقع الرسمية وشاشات التداول للبنوك المصرية والإسلامية والأجنبية والعربية المختلفة.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

سعر اليورو اليوم في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري، 33.16 جنيه للشراء، و 33.31 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك سايب

سعر اليورو في بنك سايب، أمام الجنيه المصري، 33.27 جنيه للشراء، و33.42 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري، 33.15 جنيه للشراء، و 33.31 للبيع.

سعر اليورو في المصرف العربي الدولي

سعر اليورو في المصرف العربي الدولي، أمام الجنيه المصري، 33.10 جنيه للشراء، و33.42 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في بنك الإسكندرية

سعر اليورو في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصري، 33.27 جنيه للشراء، و33.42 للبيع.

سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري

سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري، أمام الجنيه المصري، 33.27 جنيه للشراء، و 33.42 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري، 33.26 جنيه للشراء، و 33.43 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك قطر الوطني الأهلي

سعر اليورو في بنك قطر الوطني الأهلي، أمام الجنيه المصري، 33.27 جنيه للشراء، و 33.42 للبيع.

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري، 33.26 جنيه للشراء، و 33.43 للبيع.

سعر اليورو في المصرف المتحد

سعر في المصرف المتحد، أمام الجنيه المصري، 33.10 جنيه للشراء، و 33.42 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك بلوم

سعر اليورو في بنك بلوم، مقابل الجنيه المصري، 32.86 جنيه للشراء، و 33.09 للبيع.

سعر اليورو في بنك الكويت الوطني

سعر اليورو اليوم في بنك الكويت الوطني، أمام الجنيه المصري، 33.19 جنيه للشراء، و 33.34 للبيع.