سعر اليورو اليوم الأربعاء 12-7-2023 مقابل الجنيه المصري في مستهل تعاملات البنوك

شهد سعر اليوم الأربعاء 12-7-2023 مقابل الجنيه المصري في مستهل التعاملات البنكية بالبنوك المصرية والعربية والأجنبية والإسلامية المختلفة متوسط سعر صرف وصل إلى 33.92 جنيه للشراء، و34.04 جنيه للبيع، بحسب التقرير الأخير الصادر عن «البنك المركزي المصري». ويعرض موقع «جريدة المال»، بالتقرير اليومي التالي، أسعار عملة الاتحاد الأوروبي، وفقا لشاشات التداول وماكينات الصراف الآلي والمواقع الرسمية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي.

سعر اليورو اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي

سجل سعر اليورو اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي، مقابل الجنيه المصري، 33.95 جنيه للشراء، و34.15 للبيع.

سعر عملة أوروبا في البنك الأهلي المصري

حقق سعر اليورو في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري، 33.84 جنيه للشراء، و34.03 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي

بلغ سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي، مقابل الجنيه المصري، 33.91 جنيه للشراء، و34.15 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

وسعر اليورو في بنك مصر، أمام الجنيه المصري، 33.84 جنيه للشراء، و34.04 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك سايب

قدر سعر اليورو في بنك سايب، مقابل الجنيه المصري بـ 33.95 جنيه للشراء، و34.16 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

وصل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي، أمام الجنيه المصري إلى 33.95 جنيه للشراء، و34.16 للبيع.

سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري

طرح سعر اليورو اليوم في بنك أبو ظبي التجاري، مقابل الجنيه المصري بـ 33.95 جنيه للشراء، و34.14 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك الإسكندرية

شهد سعر اليورو في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري، 33.95 جنيه للشراء، و34.15 للبيع.

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي

أما سعر اليورو في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري، 33.94 جنيه للشراء، و 34.15 للبيع.

سعر اليورو في بنك الكويت الوطني

عرض سعر اليورو في بنك الكويت الوطني، أمام الجنيه المصري بـ 33.88 جنيه للشراء، و34.12 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في ميد بنك

سجل سعر في ميد بنك، مقابل الجنيه المصري، 33.91 جنيه للشراء، و34.28 للبيع.

سعر اليورو في بنك بلوم

حقق سعر اليورو اليوم في بنك بلوم، أمام الجنيه المصري، 33.41 جنيه للشراء، و33.71 للبيع.