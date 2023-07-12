سعر اليورو اليوم الأربعاء 12-7-2023 مقابل الجنيه بنهاية التعاملات ببنوك مصر

شهد سعر اليوم الأربعاء 12-7-2023 متوسط صرف 33.97 جنيه للشراء، 34.09 للبيع، طبقاً لما ورد في أخر بيان صادرعن البنك المركزي المصري بمتوسطات أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية، مقابل العملة المصرية، بنهاية عمليات التداول بالبنوك المحلية والعربية والإسلامية العاملة بالقطاع المصرفي، ويرصد موقع جريدة «المال» خلال التقرير التالي أسعار عملة الاتحاد الأوروبي المعروضة بمواقع البنوك الرسمية على شبكة الإنترنت وشاشات التداول وماكينات الصراف الألي.

سعر اليورو اليوم في بنك البركة

سجل سعر اليورو اليوم في بنك البركة، أمام الجنيه المصري، إلى 33.95 جنيه للشراء، مقابل 34.15 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك قناة السويس

شهد سعر اليورو في بنك قناة السويس، أمام الجنيه المصري، 33.95 جنيه للشراء، مقابل 34.15 للبيع.

سعر اليورو في ميد بنك

وصل سعر اليورو في ميد بنك، أمام الجنيه المصري، 33.95 جنيه للشراء، مقابل 34.32 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

طُرح موقع بنك مصر سعر اليورو، أمام الجنيه المصري، بقيمة 33.84 جنيه للشراء، مقابل 34.04 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في البنك الأهلي المصري

ظهرت ماكينات الصراف الألي للبنك الأهلي المصري سعر اليورو، أمام الجنيه المصري، 33.84 جنيه للشراء، مقابل 34.04 للبيع.

سعر اليورو في بنك كريدي اجريكول مصر

جاء سعر اليورو في بنك كريدي اجريكول مصر، أمام الجنيه المصري، 33.95 جنيه للشراء، مقابل 34.15 للبيع.

سعر عملة اوروبا في بنك أبو ظبي التجاري الدولي

بلغ سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري الدولي، أمام الجنيه المصري، 33.95 جنيه للشراء، مقابل 34.16 للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

توقف سعر اليورو في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري، عند 33.95 جنيه للشراء، مقابل 34.15 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

ثبت سعر في مصرف أبو ظبي الإسلامي، أمام الجنيه المصري، عند 33.57 جنيه للشراء، مقابل 33.96 للبيع.

سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية

حافظ سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية على مستوياته، أمام الجنيه المصري، عند 33.84 جنيه للشراء، مقابل 34.04 للبيع.