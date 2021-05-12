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سعر اليورو اليوم الأربعاء 12-5-2021 فى البنوك المصرية

مصرف أبوظبي الإسلامي يعرض سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري عند أدنى مستوى فى السوق، ليسجل 18.80 جنيه للشراء، و18.98جنيه للبيع
أحمد الكومي 10:50 ص, الأربعاء, 12 مايو 21 10:50 ص, الأربعاء, 12 مايو 21

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استقر سعر اليورو أمام الجنيه المصري فى تعاملات اليوم الأربعاء عند نفس مستوى أسعار أمس الثلاثاء عند مستوى 19.01 جنيه للشراء، و 19.14 جنيه للبيع، بحسب السعر المعلَن من البنك المركزي المصري، بعد أن شهدت العملة الأوروبية حالة من التباين على المستويات المحلية والدولية.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم فى البنك الأهلى المصرى، عند مستوى 18.93 جنيه للشراء، و 19.12 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر

و يتداول سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم فى بنك مصر، عند مستوى 18.93 جنيه للشراء، و 19.12جنيه للبيع.

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سعر اليورو فى بنك الإمارات دبي الوطني

وفى بنك الإمارات دبي الوطني ، عرض سعر اليورو أمام الجنية عند 18.96 جنيه للشراء ، و 19.14 جنيه للبيع .

سعر اليورو فى بنك الكويت الوطني

ويتداول سعر اليورو مقابل الجنية فى بنك الكويت الوطني ، عند 18.94 جنيه للشراء، و19.13 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك العربي الأفريقي

وسجل سعر اليورو مقابل الجنية في البنك العربي الأفريقي ، عند مستوى 18.95 جنيه للشراء، و 19.14 جنية للبيع .

سعر اليورو في المصرف المتحد

وبلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في داخل المصرف المتحد، عند مستوى 18.93 جنيه للشراء، و19.12 جنيه للبيع.

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اليورو
اليورو

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولي

وعرض سعر صرف اليورو الأوروبي أمام نظيره المصري في السوق المحلية داخل البنك التجاريالدولي مقابل الجنيه، في تعاملات اليوم عند 18.93 جنيه للشراء، 19.12 جنيه للبيع .

أعلى مستوى لسعر اليورو في مصر

وعرض أعلى قيمة للعملة الأوروبية في السوق المحلية المصرية مقابل الجنيه داخل بنك الأهلي الكويتي، عند 18.97 جنيه للشراء، و 19.14 جنيه للبيع.

أدنى مستوى لسعر اليورو في مصر

تداول مصرف أبوظبي الإسلامي سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري عند أدنى مستوى فى السوق، ليسجل 18.80 جنيه للشراء، و18.98جنيه للبيع.

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سعر اليورو اليوم في شركات الصرافة

وعلى صعيد سعر صرف اليورو مقابل نظيره المصري بتعاملات اليوم بالسوق المصرية داخل شركات الصرافة المصرية، وتقدم شركة مصر للصرافة سعر اليورو عند 18.93جنيه للشراء، و 19.12 جنيه للبيع.

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بقلم أحمد الكومي

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