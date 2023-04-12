سعر اليورو اليوم الأربعاء 12-4-2023 مقابل الجنيه بمستهل التعاملات البنكية في مصر

شهد سعر

سعر اليورو اليوم في بنك القاهرة

اليوم الأربعاء 12-4-2023 مقابل الجنيه المصري بمستهل التعاملات البنكية، بالبنوك المصرية والأجنبية والإسلامية والعربية المختلفة، متوسط سعر صرف وصل إلى 33.66 جنيه للشراء، و 33.78 جنيه للبيع، بحسب التقرير الأخير الصادر عن «البنك المركزى المصري»، ويستعرض موقع «جريدة المال» من خلال هذا التقرير اليومي أسعار عملة الاتحاد الأوروبي، وفقا للمواقع الرسمية وشاشات التداول اللحظية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري.

سجل سعر اليورو اليوم في بنك القاهرة، مقابل الجنيه المصري، 33.60 جنيه للشراء، و 33.78 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك البركة

وصل سعر اليورو في بنك البركة، أمام الجنيه المصري إلى 33.66 جنيه للشراء، و 33.85 للبيع.

سعر اليورو في ميد بنك

حقق سعر اليورو في ميد بنك، مقابل الجنيه المصري، 33.63 جنيه للشراء، و 33.90 للبيع.

سعر اليورو في بنك المشرق

قدر سعر اليورو في بنك المشرق، أمام الجنيه المصري بـ 33.66 جنيه للشراء، و 33.85 للبيع.

سعر اليورو

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك أبو ظبي التجاري

بلغ سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري، مقابل الجنيه المصري، 33.66 جنيه للشراء، و 33.85 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي

عرض سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي، أمام الجنيه المصري بـ 33.66 جنيه للشراء، و 33.85 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

شهد سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري، 33.55 جنيه للشراء، و 33.74 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك مصر

طرح سعر اليورو في بنك مصر، أمام الجنيه المصري بـ 33.55 جنيه للشراء، و 33.74 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

سجل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري، 33.66 جنيه للشراء، و 33.85 للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وصل سعر

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في البنك المصري الخليجي

في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري إلى 33.66 جنيه للشراء، و 33.85 للبيع.

حقق سعر اليورو في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري، 33.65 جنيه للشراء، و 33.95 للبيع.

سعر اليورو في بنك الكويت الوطني

قدر سعر اليورو اليوم في بنك الكويت الوطني، أمام الجنيه المصري بـ 33.66 جنيه للشراء، و 33.85 للبيع.