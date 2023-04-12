سعر اليورو اليوم الأربعاء 12-4-2023 مقابل الجنيه بمستهل التعاملات البنكية في مصر

شهد سعر
سعر اليورو اليوم في بنك القاهرة
سجل سعر اليورو اليوم في بنك القاهرة، مقابل الجنيه المصري، 33.60 جنيه للشراء، و 33.78 للبيع.
سعر عملة أوروبا في بنك البركة
وصل سعر اليورو في بنك البركة، أمام الجنيه المصري إلى 33.66 جنيه للشراء، و 33.85 للبيع.
سعر اليورو في ميد بنك
حقق سعر اليورو في ميد بنك، مقابل الجنيه المصري، 33.63 جنيه للشراء، و 33.90 للبيع.
سعر اليورو في بنك المشرق
قدر سعر اليورو في بنك المشرق، أمام الجنيه المصري بـ 33.66 جنيه للشراء، و 33.85 للبيع.
سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك أبو ظبي التجاري
بلغ سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري، مقابل الجنيه المصري، 33.66 جنيه للشراء، و 33.85 للبيع.
سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي
عرض سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي، أمام الجنيه المصري بـ 33.66 جنيه للشراء، و 33.85 للبيع.
سعر اليورو في البنك الأهلي المصري
شهد سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري، 33.55 جنيه للشراء، و 33.74 للبيع.
سعر عملة أوروبا في بنك مصر
طرح سعر اليورو في بنك مصر، أمام الجنيه المصري بـ 33.55 جنيه للشراء، و 33.74 للبيع.
سعر اليورو في البنك التجاري الدولي
سجل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري، 33.66 جنيه للشراء، و 33.85 للبيع.
سعر اليورو في بنك الإسكندرية
وصل سعر
سعر عملة الاتحاد الأوروبي في البنك المصري الخليجي
حقق سعر اليورو في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري، 33.65 جنيه للشراء، و 33.95 للبيع.
سعر اليورو في بنك الكويت الوطني
قدر سعر اليورو اليوم في بنك الكويت الوطني، أمام الجنيه المصري بـ 33.66 جنيه للشراء، و 33.85 للبيع.