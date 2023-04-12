سعر اليورو اليوم الأربعاء 12-4-2023 أمام العملة المصرية بنهاية التعاملات

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سعر اليورو في بنك مصر

اليوم الأربعاء 12-4-2023، بختام التعاملات البنكية بالقطاع المصرفى المصرى، متوسط 33.69 جنيه للشراء، مقابل 33.81 جنيه للبيع، وفقاً لمتوسطات عمليات التداول اليومية المنشورة بالبيان الصادر عن البنك المركزى المصرى على موقعه الإلكترونى، لأسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل العملة المصرية، ويرصد موقع جريدة «المال» سعر وحدة النقد الأوروبية الموحدة – يورو المعروضة بشاشات التداول اللحظي والمواقع الإلكترونية الرسمية لفروع البنوك.

جاء سعر اليورو اليوم أمام العملة المصرية فى بنك مصر: عند 33.55 جنيه للشراء، و 33.74 للبيع.

سعر العملة الأوروبية فى البنك الأهلى المصرى

وصل سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى، أمام العملة المصرية: إلى 33.55 جنيه للشراء، و 33.90 للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

قُدر سعر اليورو أمام العملة المصرية في بنك البركة: بـ 33.66 جنيه للشراء، و 33.85 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبى في ميد بنك

سجل سعر اليورو أمام العملة المصرية في ميد بنك: 33.63 جنيه للشراء، و 33.90 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في بنك المشرق

طُرح سعر

سعر اليورو في بنك سايب

في بنك المشرق، أمام العملة المصرية: بـ 33.66 جنيه للشراء، و33.85 للبيع.

شهد سعر اليورو أمام العملة المصرية في بنك سايب: 33.66 جنيه للشراء، و33.85 للبيع.

سعر اليورو في بنك أبو ظبى التجارى

بلغ سعر اليورو في بنك أبو ظبى التجارى ، أمام العملة المصرية: 33.66 جنيه للشراء، و33.85 للبيع.

سعر اليورو في بنك كريدى أجريكول

عُرض سعر اليورو أمام العملة المصرية فى بنك كريدى أجريكول: 33.66 جنيه للشراء، و33.85 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية

سجل سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية: 33.55 جنيه للشراء، و 33.74 للبيع.

سعر عملة أوروبا في المصرف المتحد

توقف سعر اليورو في المصرف المتحد: عند 33.56 جنيه للشراء، و 33.85 للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

ثبت سعر اليورو فى بنك قناة السويس: عند 33.66 جنيه للشراء، 34.01 للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك القاهرة

وصل سعر

اليوم في بنك القاهرة: إلى 33.66 جنيه للشراء، و 33.85 للبيع.