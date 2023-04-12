سعر اليورو اليوم الأربعاء 12-4-2023 أمام العملة المصرية بنهاية التعاملات

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سعر اليورو في بنك مصر
جاء سعر اليورو اليوم أمام العملة المصرية فى بنك مصر: عند 33.55 جنيه للشراء، و 33.74 للبيع.
سعر العملة الأوروبية فى البنك الأهلى المصرى
وصل سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى، أمام العملة المصرية: إلى 33.55 جنيه للشراء، و 33.90 للبيع.
سعر اليورو في بنك البركة
قُدر سعر اليورو أمام العملة المصرية في بنك البركة: بـ 33.66 جنيه للشراء، و 33.85 للبيع.
سعر عملة الاتحاد الأوروبى في ميد بنك
سجل سعر اليورو أمام العملة المصرية في ميد بنك: 33.63 جنيه للشراء، و 33.90 للبيع.
سعر اليورو في بنك المشرق
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سعر اليورو في بنك سايب
شهد سعر اليورو أمام العملة المصرية في بنك سايب: 33.66 جنيه للشراء، و33.85 للبيع.
سعر اليورو في بنك أبو ظبى التجارى
بلغ سعر اليورو في بنك أبو ظبى التجارى ، أمام العملة المصرية: 33.66 جنيه للشراء، و33.85 للبيع.
سعر اليورو في بنك كريدى أجريكول
عُرض سعر اليورو أمام العملة المصرية فى بنك كريدى أجريكول: 33.66 جنيه للشراء، و33.85 للبيع.
سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية
سجل سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية: 33.55 جنيه للشراء، و 33.74 للبيع.
سعر عملة أوروبا في المصرف المتحد
توقف سعر اليورو في المصرف المتحد: عند 33.56 جنيه للشراء، و 33.85 للبيع.
سعر اليورو في بنك قناة السويس
ثبت سعر اليورو فى بنك قناة السويس: عند 33.66 جنيه للشراء، 34.01 للبيع.
سعر اليورو اليوم في بنك القاهرة
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