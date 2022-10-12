انخفض سعر اليورو اليوم الأربعاء 12-10-2022 في نهاية التعاملات البنكية اليومية، حيث أظهر تحديث البنك المركزي المصري انخفاض متوسط سعر صرف اليورو 6 قروش في سعر البيع ووصل إلى 19.02، وفي سعر الشراء انخفض 5 قروش ووصل إلى 19.10، ويستعرض موقع «جريدة» في تقرير تفصيلي، أسعار صرف العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري، وفقًا لما توضحه شاشات التداول اللحظية بفروع البنوك داخل مصر.

سعر اليورو اليوم في البنك المصري الخليجي

بلغ سعر اليورو في البنك المصري الخليجي، 19.05 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول

وصل سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول، إلى 19.01 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع.

سعر صرف العملة الأوروبية في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي، 19.03 جنيه للشراء، و19.19 جنيه للبيع.

سعر صرف اليورو في بنك الإسكندرية

بلغ سعر اليورو في بنك الإسكندرية، 19.01 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع.

سعر العملة الأوروبية في البنك التجاري الدولي

وصل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي، إلى 19.02 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع.

سعر صرف اليورو في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري، 18.98 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سعر صرف العملة الأوروبية في بنك مصر

وصل سعر اليورو في بنك مصر، إلى 19.00 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي، 19.02 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع.

سعر صرف العملة الأوروبية في بنك قطر الوطني

بلغ سعر اليورو في بنك قطر الوطني 19.02 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع.

سعر العملة الأوروبية في المصرف العربي الدولي

وصل سعر اليورو في المصرف العربي الدولي، إلى 18.99 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع.

سعر اليورو في ميد بنك

سجل سعر اليورو في ميد بنك، 19.09 جنيه للشراء، و19.31 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في بنك أبوظبي التجاري

بلغ سعر اليورو اليوم في بنك أبوظبي التجاري، 18.99 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع.