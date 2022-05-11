سعر اليورو اليوم الأربعاء 11-5-2022 في مصر

أظهرت شاشات التداولات اللحظية استقرار سعر اليورو اليوم الأربعاء 11 مايو 2022، داخل عدد كبير من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة فى السوق المحلية، فيما سجل متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه 19.52 جنيه للشراء، و19.62 للبيع، وفقًا لآخر تحديث داخل البنك المركزي.

سعر اليورو في بنك مصر

وأظهرت التعاملات الصباحية وصول صرف اليورو داخل فروع بنك مصر؛ ثاني أكبر المصارف الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية مقابل الجنيه عند 19.34 جنيه للشراء، و19.55 جنيه للبيع، بحسب اخر التحديثات.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

واستقر سعر اليورو مقابل الجنيه المصري عند 19.34 جنيه للشراء، و19.55 جنيه للبيع،، فى البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق المحلية.

سعر اليورو في البنك العربي الأفريقي الدولي

وبلغت مستويات سعر صرف اليورو داخل فروع البنك العربي الأفريقي الدولي أمام الجنيه المصري إلى 19.32 جنيه للشراء، و19.57 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المتحد

وحافظ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري عند 19.49 جنيه للشراء، و19.74 جنيه للبيع، بحسب آخِر تحديث للعملة الأوروبية داخل شبكة فروع البنك الأهلي المتحد.

سعر اليورو في بنك المشرق

وأظهرت التعاملات الصباحية وصول سعر اليورو على شاشات التداولات اللحظية مقابل الجنيه المصري داخل فروع بنك المشرق عند 19.51 جنيه للشراء، و19.74 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وبلغت مستويات سعر اليورو أمام الجنيه المصري 19.33 جنيه للشراء، و19.57 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية.

سعر اليورو في شركة مصر للصرافة

وأظهرت شاشات التداولات اللحظية داخل فرع شركة مصر للصرافة وصول سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري 19.34 جنيه للشراء، و19.55 جنيه للبيع.