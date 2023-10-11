سعر اليورو اليوم الأربعاء 11-10-2023 في بداية التعاملات بالبنوك في مصر

حقق سعر اليورو اليوم الأربعاء 11-10-2023، مستوى صرف مرتفع مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات البنكية العاملة في مصر، ووصل متوسط سعر العملة الأوروبية في البنك المركزي المصري إلى 32.61 جنيه للشراء، و 32.73 للبيع.

ويرصد موقع جريدة المال في التقرير التالي التفصيلي عن أسعار صرف وفقًا لشاشات التداول اللحظية المنتشرة في أفرع البنوك وعدد من المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية.

سعر اليورو اليوم في بنك سايب

بلغ سعر اليورو اليوم في بنك سايب، 32.71 جنيه للشراء، و 32.85 للبيع.

سعر اليورو في ميد بنك

وسجل سعر اليورو في ميد بنك، 32.66 جنيه للشراء، و 32.89 للبيع.

سعر اليورو في المصرف المتحد

وحقق سعر اليورو في المصرف المتحد، 32.54 جنيه للشراء، و 32.85 للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

وصل سعر اليورو في بنك البركة إلى 32.70 جنيه للشراء، و 32.85 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

وفي بنك مصر، سجل سعر اليورو مستوى صرف عند: 32.60 جينه للشراء، و 32.74 للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

أما سعر اليورو في بنك الإسكندرية، حقق مستوى صرف عند: 32.70 جنيه للشراء، و 32.85 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

وطرح البنك التجاري الدولي، سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري بـ 32.70 جنيه للشراء، و 32.85 للبيع.

سعر اليورو في بنك القاهرة

وقدّر بنك القاهرة، سعر مقابل الجنيه المصري بـ 32.70 جنيه للشراء، و 32.85 للبيع.

سعر عملة أوروبا في البنك الأهلي المصري

وعرض البنك الأهلي المصري، سعر اليورو أمام الجنيه المصري بـ 32.60 جنيه للشراء، و 32.74 للبيع.

سعر عملة أوروبا في البنك المصري الخليجي

وسجل سعر اليورو في البنك المصري الخليجي، 32.55 جنيه للشراء، و 32.84 للبيع.

سعر عملة أوروبا في المصرف العربي الدولي

وصل سعر اليورو في المصرف العربي الدولي إلى 32.69 جنيه للشراء، و 32.85 للبيع.

سعر اليورو في بنك قطر الوطني الأهلي

وحقق سعر اليورو اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي، 32.70 جنيه للشراء، و 32.85 للبيع.