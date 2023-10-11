سعر اليورو اليوم الأربعاء 11-10-2023 أمام الجنيه بالختام

شهد مستويا شراء وبيع سعر اليورو اليوم الأربعاء 11-10-2023 تحركًا صاعدًا أمام نظيره المصري على شاشات التداولات اللحظية ومواقع البنوك الإلكترونية بختام التعاملات المصرفية العاملة في مصر، ليصل متوسط وحدة النقد الأوروبية إلى 32.61 جنيه للشراء، و 32.73 للبيع على صفحة البنك المركزي المصري المختصة بنشر آخر التحديثات على أسعار العملات العربية والأجنبية في مصر، لتعرض المال نيوز في السطور التالية مستويي شراء وبيع داخل فروع البنوك العاملة في السوق المصرفية والتي جاء عند:

سعر اليورو في بنك البركة

بدءًا بالبنوك الإسلامية أظهرت شاشات التداولات لبنك البركة وصول سعر اليورو لـ 32.70 جنيه للشراء، و32.85 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

عرضت فروع البنك الحكومية بنك مصر سعر اليورو أمام الجنيه المصري عند: 32.60 جينه للشراء، و32.74 للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

عرضت فروع بنك الإسكندرية سعر اليورو أمام نظيره المصري في الختام عند 32.70 جنيه للشراء، و32.85 للبيع.

سعر اليورو في بنك القاهرة

أظهر الموقع الإلكتروني لبنك القاهرة وصول سعر أمام نظيره المصري إلى 32.70 جنيه للشراء، و 32.85 للبيع.

سعر عملة أوروبا في البنك الأهلي المصري

في أكبر البنوك الحكومية جاء سعر اليورو على موقع البنك الأهلي الإلكتروني عند 32.60 جنيه للشراء، و32.74 للبيع.

سعر عملة أوروبا في البنك المصري الخليجي

جاء سعر اليورو أمام نظيره المصري على شاشات إيجي بنك عند مستويات 32.55 جنيه للشراء، و 32.84 للبيع.

سعر عملة أوروبا في المصرف العربي الدولي

عرض بنك المصرف العربي الدولي سعر اليورو أمام الجنيه المصري في الختام عند 32.69 جنيه للشراء، و32.85 للبيع.

سعر اليورو في بنك قطر الوطني الأهلي

أظهر الموقع الإلكتروني لبنك قطر الوطني الأهلي وصول سعر اليورو إلى 32.70 جنيه للشراء، و 32.85 للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك SAIB

عرض فروع الشركة المصرفية العربية الدولية سعر اليورو اليوم أمام الجنيه عند 32.71 جنيه للشراء، و 32.85 للبيع.

سعر اليورو في المصرف المتحد

جاء سعر اليورو اليوم أمام الجنيه داخل فروع بنك المصرف المتحد في الختام عند 32.54 جنيه للشراء، و 32.85 للبيع.