سعر اليورو اليوم الأربعاء 10-8-2022 في بداية التعاملات بالبنوك

سجل سعر اليورو اليوم الأربعاء العاشر من أغسطس 2022 في بداية التعاملات الصباحية ارتفاعًا، وبلغ سعره في آخر تحديث من البنك المركزي المصري 19.54 جنيه للشراء، و 19.63 جنيه للبيع، ويعرض موقع «جريدة المال» بيانًا تفصيليًّا بسعر صرف العملة الأوروبية، بحسب ما تظهره شاشات التداول اللحظية بعدد من البنوك الحكومية والبنوك الخاصة والبنوك الأجنبية، وبعض شركات الصرافة العاملة في السوق المحلية.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري 19.46 جنيه للشراء، و 19.63 جنيه للبيع، بحسب شاشات التداول اللحظية في البنك.

سعر صرف اليورو في بنك مصر

بلغ سعر اليورو في بنك مصر، 19.46 جنيه للشراء، و 19.62 جنيه للبيع، وفق شاشات التداول اللحظية في البنك.

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي

وصل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري في البنك المصري الخليجي، إلى 19.50 جنيه للشراء، و 19.65 جنيه للبيع، بحسب شاشات التداول.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في البنك العربي الإفريقي

بلغ سعر صرف اليورو في البنك العربي الإفريقي 19.44 جنيه للشراء، و 19.65 جنيه للبيع، وفقًا لشاشات التداول اللحظية في البنك.

سعر العملة الأوروبية في البنك التجاري الدولي

حقق سعر صرف اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري بالبنك التجاري الدولي، 19.48 جنيه للشراء، و 19.64 جنيه للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي

بلغ سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي 19.51 جنيه للشراء، و 19.58 جنيه للبيع، وفق شاشات التداول اللحظية بالبنك.

سعر صرف العملة الأوروبية في بنك بلوم مصر

حقق سعر اليورو في بنك بلوم مصر، 19.44 جنيه للشراء، و 19.65 جنيه للبيع، وفق شاشات التداول اللحظية في البنك.

سعر صرف اليورو في بنك الإسكندرية

بلغ سعر صرف اليورو في بنك الإسكندرية أمام الجنيه المصري، 19.40 جنيه للشراء، و 19.59 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

وصل سعر اليورو اليوم في بنك قناة السويس، مقابل الجنيه المصري 19.44 جنيه للشراء، و 19.65 جنيه للبيع.