سعر اليورو اليوم الأربعاء 10-8-2022 في البنوك بختام التعاملات

ارتفع سعر اليورو اليوم الأربعاء 10-8-2022 في ختام التعاملات بالبنوك المصرية للبيع، بينما استقر سعره للشراء، ووصل متوسط سعره وفقًا لآخر تحديث في البنك المركزي المصري 19.54 جنيه للشراء، و 19.63 جنيه للبيع، ويقدّم موقع «جريدة المال» تقريرًا تفصيليًّا بأسعار صرف عملة الاتحاد الأوروبي، التي تعتبر ثاني أهم العملات عالميًّا بعد الدولار، وفقًا لشاشات التداول اللحظية بالفروع العاملة بالبنوك الحكومية والخاصّة والأجنبية العاملة بالسوق المصرفية المصرية.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

وسجل سعر صرف اليورو ببنك مصر أمام الجنيه المصري، 19.48 جنيه للشراء، و 19.60 جنيه للبيع، وفقًا لشاشات التداول اللحظية بالفروع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر عملة الاتحاد الأوروبي مقابل الجنيه المصري بختام التعاملات في البنك الأهلي المصري 19.48 جنيه للشراء، و 19.78 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي EGBANK

وبلغ سعر اليورو أمام الجنيه المصري في البنك المصري الخليجي مستوى 19.53 جنيه للشراء، و 19.60 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سعر صرف العملة الأوروبية في البنك العربي الأفريقي AAIB

في حين وصل سعر صرف العملة الأوروبية أمام الجنيه المصري في البنك العربي الأفريقي لمستوى 19.46 جنيه للشراء، و 19.60 جنيه للبيع.

سعر صرف اليورو في البنك التجاري الدولي CIB

ووصل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري بالبنك التجاري الدولي، مستوى 19.51 جنيه للشراء، و 19.60 جنيه للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في البنك الأهلي القطري QNB

أمَّا في البنك الأهلي القطري، وصل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، إلى 19.49 جنيه للشراء، و 19.60 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك المصرف المتحد

بلغ سعر صرف عملة الاتحاد الأوروبي في بنك الإسكندرية أمام الجنيه المصري، 19.48 جنيه للشراء، و 19.60 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سعر العملة الأوروبية في بنك أبو ظبي الإسلامي ADIB

ووصل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك أبو ظبي الإسلامي لمستوى 19.54 جنيه للشراء، و 19.60 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك قناة السويس SCBANK

وصل سعر صرف اليورو اليوم في بنك قناة السويس مقابل الجنيه المصري إلى 19.46 جنيه للشراء، و 19.60 جنيه للبيع.