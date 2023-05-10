سعر اليورو اليوم الأربعاء 10-5-2023 مقابل الجنيه بنهاية التعاملات

تباين سعر

سعر اليورو اليوم في المصرف المتحد

اليوم الأربعاء 10-5-2023 مقابل الجنيه في نهاية التعاملات البنكية فسجل الشراء ارتفاعا وانخفاضا في عدة بنوك بنحو 6 قروش، وانخفض 9 قروش في بنوك أخرى، وبحسب التقرير الأخير الصادر عن البنك المركزي المصري، وصل متوسط سعر الصرف إلى 33.75 جنيه للشراء، و 33.87 للبيع، ويستعرض موقع «جريدة المال» في التقرير اليومي التالي أسعار عملة الاتحاد الأوروبي، وفقا للمواقع الرسمية وشاشات التداول اللحظية للبنوك.

حقق سعر اليورو اليوم في المصرف المتحد، مقابل الجنيه المصري، 33.67 جنيه للشراء، و 33.98 للبيع.

سعر عملة أوروبا في البنك الأهلي المصري

عرض سعر اليورو في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري بـ 33.64 جنيه للشراء، و 33.95 للبيع.

سعر اليورو في بنك القاهرة

بلغ سعر اليورو في بنك القاهرة، مقابل الجنيه المصري، 33.75 جنيه للشراء، و 34.06 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

قدر سعر اليورو في بنك، أمام الجنيه المصري بـ 33.64 جنيه للشراء، و 33.95 للبيع.

سعر اليورو

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك البركة

شهد سعر اليورو في بنك البركة، مقابل الجنيه المصري، 33.79 جنيه للشراء، و 33.97 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

وصل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي، أمام الجنيه المصري إلى 33.75 جنيه للشراء، و 34.06 للبيع.

سعر اليورو في بنك المشرق

سجل سعر اليورو اليوم في بنك المشرق، مقابل الجنيه المصري، 33.89 جنيه للشراء، و 34.06 للبيع.

سعر عملة أوروبا في البنك المصري الخليجي

طرح سعر اليورو في البنك المصري الخليجي، أمام الجنيه المصري بـ 33.74 جنيه للشراء، و 34.02 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري

حقق سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري، مقابل الجنيه المصري، 33.79 جنيه للشراء، و 33.97 للبيع.

سعر اليورو في بنك الكويت الوطني

عرض سعر

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في البنك الأهلي الكويتي

في بنك الكويت الوطني، أمام الجنيه المصري بـ 33.77 جنيه للشراء، و 33.98 للبيع.

بلغ سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي، مقابل الجنيه المصري، 33.85 جنيه للشراء، و 33.97 للبيع.

سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي

قدر سعر اليورو اليوم في بنك الاستثمار العربي، أمام الجنيه المصري بـ 33.85 جنيه للشراء، و 34.20 للبيع.