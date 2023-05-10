سعر اليورو اليوم الأربعاء 10-5-2023 مقابل الجنيه بنهاية التعاملات

تباين سعر
سعر اليورو اليوم في المصرف المتحد
حقق سعر اليورو اليوم في المصرف المتحد، مقابل الجنيه المصري، 33.67 جنيه للشراء، و 33.98 للبيع.
سعر عملة أوروبا في البنك الأهلي المصري
عرض سعر اليورو في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري بـ 33.64 جنيه للشراء، و 33.95 للبيع.
سعر اليورو في بنك القاهرة
بلغ سعر اليورو في بنك القاهرة، مقابل الجنيه المصري، 33.75 جنيه للشراء، و 34.06 للبيع.
سعر اليورو في بنك مصر
قدر سعر اليورو في بنك، أمام الجنيه المصري بـ 33.64 جنيه للشراء، و 33.95 للبيع.
سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك البركة
شهد سعر اليورو في بنك البركة، مقابل الجنيه المصري، 33.79 جنيه للشراء، و 33.97 للبيع.
سعر اليورو في البنك التجاري الدولي
وصل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي، أمام الجنيه المصري إلى 33.75 جنيه للشراء، و 34.06 للبيع.
سعر اليورو في بنك المشرق
سجل سعر اليورو اليوم في بنك المشرق، مقابل الجنيه المصري، 33.89 جنيه للشراء، و 34.06 للبيع.
سعر عملة أوروبا في البنك المصري الخليجي
طرح سعر اليورو في البنك المصري الخليجي، أمام الجنيه المصري بـ 33.74 جنيه للشراء، و 34.02 للبيع.
سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري
حقق سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري، مقابل الجنيه المصري، 33.79 جنيه للشراء، و 33.97 للبيع.
سعر اليورو في بنك الكويت الوطني
عرض سعر
سعر عملة الاتحاد الأوروبي في البنك الأهلي الكويتي
بلغ سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي، مقابل الجنيه المصري، 33.85 جنيه للشراء، و 33.97 للبيع.
سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي
قدر سعر اليورو اليوم في بنك الاستثمار العربي، أمام الجنيه المصري بـ 33.85 جنيه للشراء، و 34.20 للبيع.