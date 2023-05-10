سعر اليورو اليوم الأربعاء 10-5-2023 في مستهل التعاملات بالبنوك

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سعر اليورو اليوم في بنك مصر

اليوم الأربعاء 10-5-2023 في مستهل التعاملات بالبنوك، متباينًا أمام العملة المصرية في عدة بنوك، وهو تباين شهدت فيه العملة الأوروبية حالات ما بين انخفاض واستقرار في البنوك العاملة في السوق المصرفي المصري، ووصل سعر العملة الأوروبية في البنك المركزي المصري إلى متوسط سعر صرف 33.84 جنيه للشراء، 33.96 للبيع، وفي هذا التقرير ترصد جريدة المال حركة صرف العملة الأوروبية في البنوك.

وصل سعر اليورو في بنك مصر أمام العملة المصرية، إلى 33.68 جنيه للشراء، و33.87 للبيع، بحسب موقع البنك.

سعر صرف اليورو في بنك الإسكندرية

بلغ سعر اليورو في بنك الإسكندرية أمام العملة المصرية، 33.79 جنيه للشراء، و33.98 للبيع، بحسب موقع البنك.

سعر صرف العملة الأوروبية في مصرف أبوظبي الإسلامي

وصل سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي، إلى 33.85 جنيه للشراء، و33.97 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري، 33.68 جنيه للشراء، و33.87 للبيع، بحسب موقع البنك.

سعر اليورو

سعر صرف اليورو في بنك كريدي أجريكول مصر

بلغ سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول مصر أمام العملة المصرية، 33.79 جنيه للشراء، و33.97 للبيع، بحسب موقع البنك.

سعر صرف العملة الأوروبية في بنك بلوم مصر

وصل سعر اليورو اليوم في بنك بلوم مصر أمام العملة المصرية إلى 33.92 جنيه للشراء، و34.14 للبيع.

سعر اليورو

سعر صرف عملة الاتحاد الأوروبي في المصرف المتحد

وصل سعر اليورو في المصرف المتحد، إلى 33.69 جنيه للشراء، و33.97 للبيع.

سعر صرف العملة الأوروبية في البنك الأهلي القطري

بلغ سعر اليورو في البنك الأهلي القطري أمام العملة المصرية، 33.79 جنيه للشراء، و33.97 للبيع، بحسب موقع البنك.

سعر صرف اليورو في البنك المصري الخليجي

وصل سعر اليورو في البنك المصري الخليجي أمام العملة المصرية إلى 33.79 جنيه للشراء، و33.98 للبيع.

سعر صرف اليورو في البنك الأهلي الكويتي

سجل سعر

اليوم في البنك الأهلي الكويتي، 33.85 جنيه للشراء، و33.97 للبيع، بحسب موقع البنك.