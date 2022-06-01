سعر اليورو اليوم الأربعاء 1-6-2022 في مصر

أظهرت شاشات التداولات الصباحية حفاظ سعر شراء وبيع اليورو داخل فروع البنوك وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية اليوم الأربعاء 1 يونيو 2022، أمام الجنيه المصري طبقًا لرصد بوابة “المال” الذي تقدمه بشكل يومي؛ خدمة لقرائها، وسجل سعر شراء اليورو مقابل الجنيه 19.74 جنيه، و19.84 جنيه للبيع، وفقًا لآخِر تحديثات البنوك.

سعر اليورو في بنك مصر

أظهرت شاشات التداولات الصباحية وصول سعر اليورو داخل فروع بنك مصر؛ ثاني أكبر المصارف الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية مقابل الجنيه المصري، إلى 19.68 جنيه للشراء، و19.89 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وأظهرت شاشات التداولات الصباحية وصول سعر صرف اليورو مقابل نظيره المصري إلى 19.79 جنيه للشراء، و19.92 جنيه للبيع داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية.

سعر اليورو في البنك العربي الأفريقي الدولي

بينت التعاولات الصباحية وصول سعر صرف اليورو على مستواه داخل فروع البنك العربي الأفريقي الدولي أمام نظيره المصري إلى 19.78 جنيه للشراء، و19.94 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المتحد

واستقر سعر صرف اليورو بتعاملاته الصباحية الصباحية مقابل الجنيه المصري إلى 19.76 جنيه للشراء، و20 جنيهًا للبيع، بحسب آخِر تحديث للعملة الأوروبية.

سعر اليورو في بنك المشرق

وحافظ سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري داخل فروع بنك المشرق إلى 19.75 جنيه للشراء، و19.99 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وبلغت مستويات سعر اليورو أمام نظيره الجنيه المصري إلى 19.77 جنيه للشراء، و19.94 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية.

سعر اليورو في شركة مصر للصرافة

ووصل سعر سعر شراء وبيع اليورو أمام الجنيه المصري داخل شركة مصر للصرافة إلى 19.79جنيه للشراء، و19.92 جنيه للبيع.