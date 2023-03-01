سعر اليورو اليوم الأربعاء 1-3-2023 مقابل الجنيه المصري في نهاية تعاملات البنوك

شهد سعر

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي الكويتي

اليوم الأربعاء 1-3-2023 ارتفاعاً مقابل الجنيه المصري في نهاية التعاملات المسائية بالبنوك، مسجلاً ارتفاعاً بقيمة 16 قرشا للشراء، و17 قرشاً للبيع، وبلغ متوسط وحدة النقد الأوروبية – يورو 32.59 جنيه للشراء مقابل 32.71 جنيه للبيع، وفقاً لما ورد بأحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري بمتوسطات أسعار الصرف للعملات الأجنبية، وينشر موقع جريدة «المال» تقريرا بسعري الشراء والبيع للعملة الأوروبية بناء على جولة بين المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي الكويتي 32.27 جنيه للشراء مقابل 32.74 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك سايب

سعر اليورو في بنك سايب 32.31 جنيه للشراء مقابل 32.80 جنيه للبيع.

سعر العملة الأوروبية في بنك أبو ظبي التجاري

سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري 32.31 جنيه للشراء مقابل 32.80 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

سعر اليورو في بنك البركة 32.31 جنيه للشراء مقابل 32.53 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سعراليورو في بنك مصر

سعر اليورو في بنك مصر 32.20 جنيه للشراء مقابل 32.69 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي

سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي 32.31 جنيه للشراء مقابل 32.65 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري 32.20 جنيه للشراء مقابل 32.69 جنيه للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك بلوم مصر

سعر

سعر اليورو

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

في بنك بلوم مصر 32.30 جنيه للشراء مقابل 32.71 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي 32.31 جنيه للشراء مقابل 32.78 جنيه للبيع.

سعر وحدة النقد الأوروبية الموحدة في بنك المشرق

سعر اليورو في بنك المشرق 32.31 جنيه للشراء مقابل 32.54 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الكويتي الوطني

سعر اليورو في البنك الكويتي الوطني 32.31 جنيه للشراء مقابل 32.69 جنيه للبيع.

سعر اليورو في المصرف العربي الدولي

سعر اليورو في المصرف العربي الدولي 32.38 جنيه للشراء مقابل 32.53 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

سعر اليورو في بنك قناة السويس 32.31 جنيه للشراء مقابل 32.80 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

سعر

اليوم في بنك الإسكندرية 32.31 جنيه للشراء مقابل 32.80 جنيه للبيع.