سعر اليورو اليوم الأربعاء 1-11-2023 مقابل الجنيه ببداية التعاملات

سجل سعر اليوم الأربعاء 1-11-2023 تراجعًا مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات البنكية، بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي، متوسط صرف وصل إلى 32.85 جنيه للشراء، و32.97 جنيه للبيع، وفقا للتقرير الأخير الصادر عن البنك المركزي المصري، ويستعرض موقع «جريدة المال» من خلال التقرير اليومي التالي أسعار عملة الاتحاد الأوروبي، طبقا لشاشات التداول والمواقع الرسمية للبنوك الأجنبية والإسلامية والمصرية والعربية المختلفة.

سعر اليورو اليوم في بنك الكويت الوطني

بلغ سعر اليورو اليوم في بنك الكويت الوطني، مقابل الجنيه المصري، 32.59 جنيه للشراء، و 32.74 للبيع.

سعر عملة أوروبا في المصرف المتحد

شهد سعر اليورو في المصرف المتحد، أمام الجنيه المصري، 32.43 جنيه للشراء، و 32.74 للبيع.

سعر اليورو في بنك قطر الوطني الأهلي

حقق سعر اليورو في بنك قطر الوطني الأهلي، مقابل الجنيه المصري، 32.59 جنيه للشراء، و 32.74 للبيع.

سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي

سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي، أمام الجنيه المصري، 32.56 جنيه للشراء، و 33.01 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في بنك الإسكندرية

عرض سعر اليورو في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصري بـ 32.59 جنيه للشراء، و 32.74 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

وصل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي، أمام الجنيه المصري إلى 32.59 جنيه للشراء، و 32.75 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

طرح سعر اليورو اليوم في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري بـ 32.49 جنيه للشراء، و 32.92 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في البنك الأهلي المصري

أما سعر اليورو في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري، 32.57 جنيه للشراء، و 32.63 للبيع.

سعر اليورو في ميد بنك

سجل سعر اليورو في ميد بنك، مقابل الجنيه المصري، 32.56 جنيه للشراء، و 32.79 للبيع.

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي

قدر سعر في البنك المصري الخليجي، أمام الجنيه المصري بـ 32.58 جنيه للشراء، و 32.75 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك أبو ظبي التجاري

بلغ سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري، مقابل الجنيه المصري، 32.59 جنيه للشراء، و 32.74 للبيع.

سعر اليورو في بنك بلوم

و سعر اليورو اليوم في بنك بلوم، أمام الجنيه المصري، 32.55 جنيه للشراء، و 32.73 للبيع.