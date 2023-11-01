سعر اليورو اليوم الأربعاء 1-11-2023 أمام الجنيه بختام التداولات

أظهرت التعاملات الصباحية تراجع سعر اليوم الأربعاء 1-11-2023 بشكل طفيف على شاشات التداولات اللحظية والمواقع الإلكترونية للبنوك العاملة في السوق الرسمية بمصر، لتعرض متوسط سعر وحدة النقد الأوروبية عند 32.51 جنيه للشراء، و32.63 جنيه للبيع، بحسب آخر تحديث لموقع البنك المركزي المصري بصفحته المختصة بنشر متوسط أسعار العملات الأجنبية في السوق الرسمية، خلال السطور التالية تعرض البوابة الإلكترونية للمال سعري شراء وبيع العملة الأوروبية داخل فروع البنوك والتي جاءت عند:

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

وصل سعر اليورو اليوم داخل فروع البنك الأهلي المصري في ختام التداولات عند 32.35 جنيه للشراء، و 32.63 للبيع.

سعر عملة أوروبا في البنك المصري الخليجي

عرض البنك المصري الخليجي سعر أمام العملة المحلية لمصر عند بـ 32.45 جنيه للشراء، و 32.75 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في بنك الاستثمار العربي

أظهرت التعاملات الختامية وصول سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي أمام الجنيه إلى 32.52 جنيه للشراء، و33.01 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

فيما عرض البنك التجاري الدولي سعر اليورو أمام العملة المحلية لمصر عند 32.46 جنيه للشراء، و 32.75 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك مصر

طرح بنك مصر شراء وبيع سعر اليورو أمام العملة المحلية لمصر في ختام التداولات عند 32.35 جنيه للشراء، و 32.63 للبيع.

سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري

في ختام التداولات جاء سعر اليورو ببنك أبو ظبي التجاري أمام العملة المحلية لمصر عند 32.53 جنيه للشراء، و 32.74 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في بنك بلوم

على الجانب الآخر عرض بنك بلوم سعر اليورو أمام العملة المحلية لمصر عند 32.55 جنيه للشراء، و 32.73 للبيع.

سعر وحدة النقد الأوروبية في بنك الكويت الوطني

وسجل سعر اليورو بموقع بنك الكويت الوطني الرسمي في ختام التداولات عند 32.52 جنيه للشراء، و 32.74 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في المصرف المتحد

حافظ سعر اليورو على مستواه داخل فروع بنك المصرف المتحد عند مستويات 32.33 جنيه للشراء، و 32.74 للبيع.

سعر اليورو في بنك قطر الوطني الأهلي

بلغ سعر اليورو بموقع بنك قطر الوطني الأهلي الرسمي أمام العملة المحلية لمصر عند 32.52 جنيه للشراء، و 32.74 للبيع.