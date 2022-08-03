سعر اليورو اليوم الأربعاء في نهاية التعاملات بالبنوك المصرية

تباين سعر اليورو اليوم الأربعاء 3-8-2022 بنهاية التعاملات اليومية في البنوك المصرية، ووفقًا لآخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري عن متوسط أسعار العملات وصلت العملة الأوروبية إلى 19.39 جنيه للشراء، و 19.48 جنيه للبيع، في عدد من البنوك الحكومية والأجنبية والخاصّة العاملة في السوق المصرفية وشركات الصرافة، ويقدم موقع «جريدة المال» في التقرير التالي بيانًا تفصيليًّا لسعر عملة الاتحاد الأوروبي، التي تعتبر ثاني أهم العملات عالميًّا تداولًا واستخدامًا.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري «NBE»

سجل سعر اليورو أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري، 19.29 جنيه للشراء، و 19.50 جنيه للبيع، بحسب شاشات التداول بالفروع.

سعر العملة الأوروبية في بنك مصر «BANQUE MISR»

وبينت شاشات التداول اللحظية وصول سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، إلى 19.29 جنيه للشراء، و19.50 جنيه للبيع.

اليورو

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي «CIB»

وأوضحت شاشات التداول بلوغ سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري بالبنك التجاري الدولي، 19.35 جنيه للشراء، و 19.52 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي القطري «QNB»

وحقق سعر اليورو اليوم أمام الجنيه بالبنك الأهلي القطري مستوى 19.34 جنيه للشراء، و19.50 جنيه للبيع، وفقًا لشاشات التداول.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك الإسكندرية «Alex BANK»

وسجل سعر صرف عملة الاتحاد الأوروبي ببنك الإسكندرية أمام الجنيه، بحسب شاشات التداول اللحظية، 19.29 جنيه للشراء، و19.53 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك أبو ظبي الإسلامي

وأظهرت شاشات التداول اللحظية بالفروع وصول سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، إلى 19.38 جنيه للشراء، و 19.49 جنيه للبيع.

اليورو

سعر صرف العملة الأوروبية في البنك العربي الإفريقي

وصل سعر صرف العملة الأوروبية أمام الجنيه المصري بالبنك العربي الإفريقي بحسب شاشات التداول، إلى 19.31 جنيه للشراء، و19.52 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس «SCBANK»

وفي بنك قناة السويس، وصل سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري إلى 19.31 جنيه للشراء، و 19.51 جنيه للبيع، وفقًا لشاشات التداول اللحظية بالفروع.

سعر اليورو في بنك الكويت الوطني

سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك الكويت الوطني 19.31 جنيه للشراء، و19.50 جنيه للبيع.