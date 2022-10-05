سعر اليورو اليوم الأربعاء في بداية تعاملات البنوك المصرية مقابل الجنيه

وصل سعر اليورو اليوم مع مستهل تعاملات الأربعاء البنكية اليومية إلى مستوى صرف: 19.41 جنيه للشراء، 19.49 جنيه للبيع، داخل البنك المركزي وفقًا لمتوسط سعر العملات العربية والأجنبية، وشهد اليورو ارتفاعًا بقيمة 20 قرشًا للبيع والشراء، ويرصد موقع جريدة المال سعر صرف العملة الأوروبية داخل عدد من البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، وفقًا لما ترصده شاشات التداول اللحظية داخل البنوك.

سعر اليورو اليوم في المصرف العربي الدولي

وبلغ سعر اليورو في المصرف العربي الدولي مقابل الجنيه مستوى صرف: 19.44 جنيه للشراء، 19.67 جنيه للبيع.

سعر العملة الأوروبية في بنك بلوم مصر

وجاء سعر اليورو في بنك بلوم مصر عند مستوى صرف مقابل الجنيه: 19.51 جنيه للشراء، 19.67 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية

واستقر سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية عند مستوى صرف مقابل الجنيه: 19.21 جنيه للشراء، 19.49 جنيه للبيع.

سعر العملة الأوروبية في بنك قناة السويس

وشهد سعر اليورو في بنك قناة السويس مستوى صرف: 19.46 جنيه للشراء، 19.67 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري

وحقق سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري مستوى صرف: 19.51 جنيه للشراء، 19.67 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

وسجل سعر اليورو اليوم في بنك مصر مقابل الجنيه مستوى صرف: 19.46 جنيه للشراء، 19.65 جنيه للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك سايب

وبلغ سعر اليورو في بنك سايب مقابل الجنيه مستوى صرف: 19.44 جنيه للشراء، 19.68 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول

وجاء سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول عند مستوى صرف مقابل الجنيه: 19.54 جنيه للشراء، 19.67 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك العربي الإفريقي

واستقر سعر اليورو في البنك العربي الإفريقي عند مستوى صرف مقابل الجنيه: 19.53 جنيه للشراء، 19.67 جنيه للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وشهد سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي مستوى صرف: 19.28 جنيه للشراء، 19.48 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وحقق سعر اليورو في البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه مستوى صرف: 19.46 جنيه للشراء، 19.65 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

وسجل سعر اليورو اليوم في بنك البركة مقابل الجنيه المصري مستوى صرف: 19.51 جنيه للشراء، 19.67 جنيه للبيع.