سعر اليورو اليوم الأحد 9-7-2023 مقابل الجنيه بختام تعاملات البنوك بمصر

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سعر اليورو اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي

اليوم الأحد 9-7-2023 تحركاً مرتفعاً بقيم تتراوح ما بين 9 إلى 38 قرشًا للشراء و23 إلى 39 قرشا للبيع بالبنوك في ختام التعاملات في بداية الأسبوع بمصر، وسجل متوسط سعر صرف عملة الاتحاد الأوروبي بـ33.59 جنيه للشراء، مقابل 33.70 للبيع، وفقاً للبيان الأخير الصادر عن البنك المركزي المصري بمتوسطات أسعار الصرف، أمام الجنيه المصري، ويرصد موقع جريدة «المال» أسعار صرف العملة الأوروبية المعروضة بمواقع البنوك الإلكترونية وشاشات التداول بفروع البنوك.

عُرض سعر اليورو اليوم في الموقع الإلكتروني لمصرف أبو ظبي الإسلامي قيمة 33.57 جنيه للشراء، و33.96 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

أوضح موقع البنك الأهلي المصري سعر اليورو بقيمة: 33.41 جنيه للشراء، و 33.85 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

سعر وحدة النقد الأوروبية في ميد بنك

بينما بلغ سعر اليورو في موقع ميد بنك بقيمة: 33.75 جنيه للشراء، و 34.12 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

سعر اليورو

سعر اليورو في بنك الكويت الأهلي – مصر

ووصل سعر اليورو بموقع بنك الكويت الأهلي – مصر على شبكة الانترنت إلى، 33.49 جنيه للشراء، و33.93 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

سعر اليورو في بنك قطر الوطني الأهلي

بينما حافظ سعر اليورو على مستوياته في بنك قطر الوطني الأهلي بقيمة: 33.54 جنيه للشراء، 33.96 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

سعر اليورو في بنك مصر

وطرحت ماكينات الصراف الآلي في بنك مصر سعر

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في المصرف المتحد

بقيمة 33.41 جنيه للشراء، و 33.85 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

وعرض موقع المصرف المتحد سعر اليورو بقيمة: 33.42 جنيه للشراء، و 33.96 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

سعر اليورو

سعر العملة الأوروبية الموحدة في بنك التنمية الصناعية

وجاء سعر اليورو بشاشة التداول في بنك التنمية الصناعية بقيمة 33.31 جنيه للشراء، و 33.49 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي

في حين توقف سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي عند: 33.52 جنيه للشراء، و33.96 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

سعر اليورو في بنك التعمير والإسكان

وثبت سعر

اليوم في بنك التعمير والإسكان عند مستوياته بقيمة: 33.51 جنيه للشراء، و33.96 للبيع، مقابل الجنيه المصري.