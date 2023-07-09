سعر اليورو اليوم الأحد 9-7-2023 مقابل الجنيه بختام تعاملات البنوك بمصر

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سعر اليورو اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي
عُرض سعر اليورو اليوم في الموقع الإلكتروني لمصرف أبو ظبي الإسلامي قيمة 33.57 جنيه للشراء، و33.96 للبيع، مقابل الجنيه المصري.
سعر اليورو في البنك الأهلي المصري
أوضح موقع البنك الأهلي المصري سعر اليورو بقيمة: 33.41 جنيه للشراء، و 33.85 للبيع، مقابل الجنيه المصري.
سعر وحدة النقد الأوروبية في ميد بنك
بينما بلغ سعر اليورو في موقع ميد بنك بقيمة: 33.75 جنيه للشراء، و 34.12 للبيع، مقابل الجنيه المصري.
سعر اليورو في بنك الكويت الأهلي – مصر
ووصل سعر اليورو بموقع بنك الكويت الأهلي – مصر على شبكة الانترنت إلى، 33.49 جنيه للشراء، و33.93 للبيع، مقابل الجنيه المصري.
سعر اليورو في بنك قطر الوطني الأهلي
بينما حافظ سعر اليورو على مستوياته في بنك قطر الوطني الأهلي بقيمة: 33.54 جنيه للشراء، 33.96 للبيع، مقابل الجنيه المصري.
سعر اليورو في بنك مصر
وطرحت ماكينات الصراف الآلي في بنك مصر سعر
سعر عملة الاتحاد الأوروبي في المصرف المتحد
وعرض موقع المصرف المتحد سعر اليورو بقيمة: 33.42 جنيه للشراء، و 33.96 للبيع، مقابل الجنيه المصري.
سعر العملة الأوروبية الموحدة في بنك التنمية الصناعية
وجاء سعر اليورو بشاشة التداول في بنك التنمية الصناعية بقيمة 33.31 جنيه للشراء، و 33.49 للبيع، مقابل الجنيه المصري.
سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي
في حين توقف سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي عند: 33.52 جنيه للشراء، و33.96 للبيع، مقابل الجنيه المصري.
سعر اليورو في بنك التعمير والإسكان
وثبت سعر