سعر اليورو اليوم الأحد 9-7-2023 في مقابل الجنيه المصري ببداية تعاملات البنوك

شهد سعر

سعر اليورو اليوم في ميد بنك

اليوم الأحد 9-7-2023 مقابل الجنيه المصري ببداية التعاملات البنكية، متوسط سعر صرف وصل إلى 33.59 جنيه للشراء، و33.70 جنيه للبيع، بحسب التقرير الأخير الصادر عن «البنك المركزي المصري»، في أولي أيام العمل الإسبوعية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي، ويستعرض موقع «جريدة المال» في التقرير اليومي التالي، أسعار عملة الاتحاد الأوروبي، وفقا لشاشات التداول اللحظية والمواقع الرسمية للبنوك العربية والمصرية والأجنبية والإسلامية المختلفة.

سجل سعر اليورو اليوم في ميد بنك، مقابل الجنيه المصري، 33.75 جنيه للشراء، و34.12 للبيع.

سعر عملة أوروبا في البنك الأهلي المصري

طرح سعر اليورو في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري بـ 33.41 جنيه للشراء، و33.85 للبيع.

سعر اليورو في بنك سايب

حقق سعر اليورو في بنك سايب، مقابل الجنيه المصري، 33.53 جنيه للشراء، و33.96 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

وصل سعر اليورو في بنك مصر، أمام الجنيه المصري إلى 33.41 جنيه للشراء، و33.85 للبيع.

سعر اليورو

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك أبو ظبي التجاري

سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري، مقابل الجنيه المصري، 33.51 جنيه للشراء، و33.96 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر اليورو في البنك التجاري الدولي، أمام الجنيه المصري، 33.42 جنيه للشراء، و33.74 للبيع.

سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول

عرض سعر اليورو اليوم في بنك كريدي أجريكول، مقابل الجنيه المصري بـ 33.42 جنيه للشراء، و22.73 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك الإسكندرية

شهد سعر اليورو في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري، 33.52 جنيه للشراء، و22.96 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في المصرف العربي الدولي

قدر سعر اليورو في المصرف العربي الدولي، مقابل الجنيه المصري بـ 33.52 جنيه للشراء، و33.93 للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سعر

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في البنك الأهلي الكويتي

في مصرف أبو ظبي الإسلامي، أمام الجنيه المصري، 33.57 جنيه للشراء، و33.96 للبيع.

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي، مقابل الجنيه المصري، 33.49 جنيه للشراء، و33.93 للبيع.

سعر اليورو في بنك الكويت الوطني

طرح سعر اليورو اليوم في بنك الكويت الوطني، أمام الجنيه المصري بـ 33.42 جنيه للشراء، و33.65 للبيع.