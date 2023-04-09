سعر اليورو اليوم الأحد 9-4-2023 في بداية التعاملات الصباحية بالبنوك

سعر

سعر اليورو اليوم في المصرف المتحد

اليوم الأحد 9-4-2023، في بداية التعاملات الصباحية بالبنوك في مصر والتي تبدأ في التاسعة والنصف صباحًا وتنهي الواحدة والنصف ظهرًا طوال شهر رمضان، حقق مستوى صرف عند: 33.64 جنيه للشراء، و 33.76 للبيع وفقًا لمتوسط السعر في البنك المركزي المصري، ويرصد موقع جريدة “المال” في هذا التقرير التفصيلي أسعار صرف عملة الاتحاد الأوروبي أمام الجنيه المصري في البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية.

سجل سعر

سعر اليورو في بنك مصر

اليوم في المصرف المتحد، 33.45 جنيه للشراء، و 33.80 للبيع.

بلغ سعر اليورو في بنك مصر، 33.44 جنيه للشراء، و 33.70 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك الإسكندرية

وحقق سعر اليورو في بنك الإسكندرية، 33.55 جنيه للشراء، و 33.81 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك القاهرة

وصل سعر اليورو في بنك القاهرة إلى 33.58 جنيه للشراء، و 33.78 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول مصر

سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول مصر، سجل مستوى صرف عند: 33.55 جنيه للشراء، و 33.80 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وفي البنك الأهلي المصري، بلغ سعر اليورو اليوم مستوى صرف عند: 33.44 جنيه للشراء، و 33.70 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك سايب

أما سعر اليورو في بنك سايب، حقق مستوى صرف عند: 33.56 جنيه للشراء، و 33.81 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك المشرق

وعرض بنك المشرق، سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بـ 33.55 جنيه للشراء، و 33.80 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في البنك الأهلي القطري

وطرح البنك الأهلي القطري، سعر اليورو أمام الجنيه المصري بـ 33.55 جنيه للشراء و 33.80 للبيع.

سعر اليورو في بنك الكويت الوطني

وقدّر بنك الكويت الوطني، سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بـ 33.55 جنيه للشراء، و 33.80 للبيع.

سعر اليورو في المصرف العربي الدولي

وصل سعر

سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي

في المصرف العربي الدولي إلى 33.55 جنيه للشراء، و 33.80 للبيع.

وسجل سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي الكويتي، 33.52 جنيه للشراء، و 33.80 للبيع.