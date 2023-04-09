سعر اليورو اليوم الأحد 9-4-2023 في بداية التعاملات الصباحية بالبنوك

سعر
سعر اليورو اليوم في المصرف المتحد
سجل سعر
سعر اليورو في بنك مصر
بلغ سعر اليورو في بنك مصر، 33.44 جنيه للشراء، و 33.70 للبيع.
سعر عملة أوروبا في بنك الإسكندرية
وحقق سعر اليورو في بنك الإسكندرية، 33.55 جنيه للشراء، و 33.81 للبيع.
سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك القاهرة
وصل سعر اليورو في بنك القاهرة إلى 33.58 جنيه للشراء، و 33.78 للبيع.
سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول مصر
سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول مصر، سجل مستوى صرف عند: 33.55 جنيه للشراء، و 33.80 للبيع.
سعر اليورو في البنك الأهلي المصري
وفي البنك الأهلي المصري، بلغ سعر اليورو اليوم مستوى صرف عند: 33.44 جنيه للشراء، و 33.70 للبيع.
سعر عملة أوروبا في بنك سايب
أما سعر اليورو في بنك سايب، حقق مستوى صرف عند: 33.56 جنيه للشراء، و 33.81 للبيع.
سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك المشرق
وعرض بنك المشرق، سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بـ 33.55 جنيه للشراء، و 33.80 للبيع.
سعر اليورو في البنك الأهلي القطري
وطرح البنك الأهلي القطري، سعر اليورو أمام الجنيه المصري بـ 33.55 جنيه للشراء و 33.80 للبيع.
سعر اليورو في بنك الكويت الوطني
وقدّر بنك الكويت الوطني، سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بـ 33.55 جنيه للشراء، و 33.80 للبيع.
سعر اليورو في المصرف العربي الدولي
وصل سعر
سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي
وسجل سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي الكويتي، 33.52 جنيه للشراء، و 33.80 للبيع.