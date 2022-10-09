سعر اليورو اليوم الأحد 9-10-2022 مقابل الجنيه بنهاية التعاملات

انخفض سعر اليورو اليوم الأحد 9-10-2022 بنهاية التعاملات البنكية، وبلغ 19.10 جنيه للشراء، و 19.18 جنيه للبيع، بمقدار انخفاض 21 قرشًا للشراء، و22 قرشًا للبيع، وفقًا لتقرير متوسط أسعار الصرف الصادرة عن البنك المركزي المصري اليوم، ويقدم موقع «جريدة المال» في التقرير سعر صرف عملة الدول الأوروبية في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، وفقا لما ترصده شاشات التداول اللحظية لبعض البنوك، ومواقعها الرسمية.

سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي

بلغ اليورو في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري 19.09 جنيه للشراء، و 19.33 جنيه للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك الإسكندرية

حقق سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية، 19.07 جنيه للشراء، و 19.32 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول مصر

سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه في بنك كريدي أجريكول مصر، وصل لـ 19.08 جنيه للشراء، و 19.32 جنيه للبيع

سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي أمام الجنيه المصري 19.08 جنيه للشراء، و 19.32 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري

حقق سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، في بنك أبو ظبي التجاري في مقابل الجنيه، 19.51 جنيه للشراء، و 19.67 جنيه للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك الاستثمار العربي

بلغ سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي مقابل الجنيه: 19.12 جنيه للشراء، و19.32 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلى القطرى

في البنك الأهلى القطرى، وصل سعر اليورو اليوم في مقابل الجنيه 19.09 جنيه للشراء، و 19.30 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك المشرق

شهد سعر اليورو البوم مقابل الجنيه المصري، في بنك المشرق، 19.05 جنيه للشراء، و19.32 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في بنك سايب

سجل سعر اليورو في بنك سايب، 19.06 جنيه للشراء، و 19.33 جنيه للبيع.

سعر اليورو المصرف المتحد

حقق اليورو في المصرف المتحد مقابل الجنيه المصري، 19.09 جنيه للشراء، و 19.32 جنيه للبيع.

سعر عملة أوروبا في البنك الأهلي المصري

شهد سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، في البنك الأهلي المصري، سعر صرف 19.07 جنيه للشراء، و 19.30 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

سجل سعر اليورو اليوم في بنك مصر، في مقابل الجنيه المصري، 19.07 جنيه للشراء، و 19.30 جنيه للبيع.