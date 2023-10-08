سعر اليورو اليوم الأحد 8-10-2023 في بداية التعاملات بالبنوك المصرية

سجل سعر اليورو اليوم الأحد 8-10-2023، مستوى صرف مرتفع بالشراء والبيع مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات اليومية بالقطاع المصرفي المصري بعد انتهاء العطلة الأسبوعية للبنوك، ووصل متوسط سعر العملة الأوروبية إلى 32.41 جنيه للشراء، و 32.52 للبيع بحسب آخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري

ويستعرض موقع جريدة المال تقريرًا تفصيليًا عن أسعار صرف وفقًا لشاشات التداول اللحظية المنتشرة في الأفرع وعدد من المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية.

سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي، 32.34 جنيه للشراء، و 32.81 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

حقق سعر اليورو في البنك الأهلي المصري، 32.23 جنيه للشراء، و 32.69 للبيع.

سعر اليورو في البنك الخليجي المصري

وصل سعر اليورو في البنك المصري الخليجي إلى 32.33 جنيه للشراء، و 32.81 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

وسجل سعر اليورو في بنك مصر، 32.13 جنيه للشراء، و 32.49 للبيع.

سعر اليورو في ميد بنك

وفي ميد بنك، بلغ سعر اليورو مستوى صرف عند: 32.39 جنيه للشراء، و 32.74 للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

أما سعر اليورو في بنك الإسكندرية، حقق مستوى صرف عند: 32.34 جنيه للشراء، و 32.80 للبيع.

سعر اليورو في بنك قطر الوطني الأهلي

وعرض بنك قطر الوطني الأهلي، سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري بـ 32.34 جنيه للشراء، و 32.80 للبيع.

سعر اليورو في بنك القاهرة

وطرح بنك القاهرة، سعر مقابل الجنيه المصري بـ 32.33 جنيه للشراء، و 32.80 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك البركة

وقدّر بنك البركة، سعر اليورو أمام الجنيه المصري بـ 32.34 جنيه للشراء، و 32.80 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك الكويت الوطني

وسجل سعر اليورو في بنك الكويت الوطني، 32.34 جنيه للشراء، و 32.80 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك سايب

وبلغ سعر اليورو في بنك سايب، 32.34 جنيه للشراء، و 32.80 للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وصل سعر اليورو اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 32.38 جنيه للشراء، و 32.80 للبيع.