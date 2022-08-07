سعر اليورو اليوم الأحد 7-8-2022 في نهاية التعاملات بالبنوك المصرية

بلغ سعر اليورو اليوم الأحد 7-8-2022 في نهاية التعاملات اليومية في البنوك الخاصة والحكومية والأجنبية، وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية، 19.41 جنيه للشراء، و19.50 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري عن متوسط أسعار العملات العربية والأجنبية، ويستعرض موقع «جريدة المال» تقريرًا تفصيليا عن أسعار صرف عملة الاتحاد الأوروبي في عدد من البنوك العاملة في القطاع المصرفي.

سعر اليورو اليوم بالبنك الأهلي المصري

وصل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، بالبنك الأهلي المصري، بحسب شاشات التداول بالفروع، إلى 19.35 جنيه للشراء، و19.62 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي القطري

وبلغ سعر اليورو أمام الجنيه المصري، في البنك الأهلي القطري، 19.36 جنيه للشراء، و19.61 جنيه للبيع، بحسب شاشات التداول بفروع البنك.

سعر اليورو في بنك مصر

أما في بنك مصر فسجل سعر اليورو أمام الجنيه المصري، 19.35 جنيه للشراء، و 19.62 جنيه للبيع، وفقًا لشاشات التداول بالفروع.

سعر اليورو

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في البنك التجاري الدولي

وسجل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي أمام الجنيه المصري، وفقًا لشاشات التداول 19.37 جنيه للشراء، و 19.64 جنيه للبيع.

سعر صرف اليورو في بنك أبوظبي الإسلامي

وفي بنك أبوظبي الإسلامي، أوضحت شاشات التداول وصول سعر اليورو أمام الجنيه المصري، إلى 19.40 جنيه للشراء، و 19.64 جنيه للبيع.

سعر العملة الأوروبية في البنك العربي الأفريقي

أظهرت شاشات التداول بالبنك العربي الأفريقي، وصول سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري، إلى 19.33 جنيه للشراء، و19.64 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وبينت شاشات التداول في بنك الإسكندرية وصول سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، إلى 19.34 جنيه للشراء، و 19.64 جنيه للبيع.

سعر العملة الأوروبية في البنك المصري الخليجي

وحقق سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك المصري الخليجي وفقًا لشاشات التداول، 19.40 جنيه للشراء، و 19.64 حنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

وصل سعر اليورو اليوم ببنك قناة السويس أمام الجنيه المصري إلى 19.32 جنيه للشراء، و19.64 جنيه للبيع، وفقًا لشاشات التداول بالفروع.