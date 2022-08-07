سعر اليورو اليوم الأحد 7-8-2022 في بداية التعاملات الصباحية بالبنوك المصرية

وصل سعر اليورو اليوم الأحد 7-8-2022 أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات الصباحية بالبنوك الحكومية والخاصّة والأجنبية بعد انقضاء العطلة الأسبوعية يومي السبت والأحد إلى مستوى 19.41 جنيه للشراء، و19.50 جنيه، بحسب آخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري لمتوسط أسعار عملة الاتحاد الأوروبي، ويستعرض موقع «جريدة المال» تقريرًا تفصيليًّا بأسعار صرف العملة الأوروبية في عدد من البنوك.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

استقر سعر اليورو في بنك مصر مقابل الجنيه المصري، عند آخر مستوياته 19.35 جنيه للشراء، و 19.62 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

أما في البنك الأهلي المصري، فسجل سعر اليورو أمام الجنيه المصري نفس مستوياته الأخيرة 19.35 جنيه للشراء، و19.62 جنيه للبيع.

سعر صرف اليورو في البنك التجاري الدولي

حافظ سعر اليورو على مستواه الأخير مقابل الجنيه المصري بالبنك التجاري الدولي عند 19.37 جنيه للشراء، و 19.64 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سعر عملة الاتحاد الأروبي في بنك أبو ظبي الإسلامي

ووصل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك أبو ظبي الإسلامي 19.40 جنيه للشراء، و 19.64 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

واستقر سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري على نفس مستواه الأخير ببنك الإسكندرية، 19.37 جنيه للشراء، و 19.53 جنيه للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في البنك الأهلي القطري

سجل سعر صرف اليورو بالبنك الأهلي القطري مقابل الجنيه المصري: 19.36 جنيه للشراء، و 19.61 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في بنك قناة السويس

في بنك قناة السويس بلغ سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري نفس مستوياته الأخيرة عند، 19.32 جنيه للشراء، و 19.64 جنيه للبيع.

سعر العملة الأوروبية في البنك المصري الخليجي

استقر سعر اليورو في البنك المصري الخليجي أمام الجنيه المصري عند 19.40 جنيه للشراء، و 19.64 جنيه للبيع، وفقًا لشاشات التداول اللحظية بفروع البنك.

سعر صرف اليورو في البنك العربي الأفريقي

بينما انخفض سعر اليورو اليوم للشراء، وارتفع للبيع في البنك العربي الأفريقي، حيث سجّل أمام الجنيه المصري: 19.33 جنيه للشراء، و 19.64 جنيه للبيع.