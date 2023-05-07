سعر اليورو اليوم الأحد 7-5-2023 مقابل الجنيه في بداية التعاملات بالبنوك

شهد سعر
سعر اليورو اليوم في بنك كريدي أجريكول
سعر اليورو اليوم في بنك كريدي أجريكول، مقابل الجنيه المصري، 33.93 جنيه للشراء، و 34.13 للبيع.
سعر عملة أوروبا في البنك التجاري الدولي
سعر اليورو في البنك التجاري الدولي، أمام الجنيه المصري، 33.93 جنيه للشراء، و 34.19 للبيع.
سعر اليورو في بنك القاهرة
سعر اليورو في بنك القاهرة، مقابل الجنيه المصري، 33.93 جنيه للشراء، و 34.18 للبيع.
سعر اليورو في البنك الأهلي المصري
سعر اليورو في البنك الاهلي المصري، أمام الجنيه المصري، 33.78 جنيه للشراء، و 34.21 للبيع.
سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك الإسكندرية
سعر اليورو في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصري، 33.93 جنيه للشراء، و 34.18 للبيع.
سعر اليورو في بنك البركة
سعر اليورو في بنك البركة، أمام الجنيه المصري، 33.93 جنيه للشراء، و 34.13 للبيع.
سعر اليورو في بنك مصر
سعر اليورو اليوم في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري، 33.82 جنيه للشراء، و 34.07 للبيع.
سعر عملة أوروبا في ميد بنك
سعر اليورو في ميد بنك، أمام الجنيه المصري، 33.96 جنيه للشراء، و 34.23 للبيع.
سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري
سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري، مقابل الجنيه المصري، 33.93 جنيه للشراء، و 34.13 للبيع.
سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية
سعر
سعر عملة الاتحاد الأوروبي في البنك الأهلي القطري
سعر اليورو في البنك الأهلي القطري، مقابل الجنيه المصري، 33.93 جنيه للشراء، و 34.18 للبيع.
سعر اليورو في بنك الكويت الوطني
سعر اليورو اليوم في بنك الكويت الوطني، أمام الجنيه المصري، 33.93 جنيه للشراء، و 34.18 للبيع.