سعر اليورو اليوم الأحد 7-5-2023 مقابل الجنيه في بداية التعاملات بالبنوك

شهد سعر

سعر اليورو اليوم في بنك كريدي أجريكول

اليوم الأحد 7-5-2023 مقابل الجنيه فى بداية التعاملات البنكية، في اولي أيام عمل البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري الإسبوعية، متوسط سعر صرف وصل إلى 34.02 جنيه للشراء، و 34.14 جنيه للبيع، وفقا للتقرير الأخير الصادر عن «البنك المركزي المصري»، ويستعرض موقع «جريدة المال» من خلال التقرير اليومي التالي أسعار صرف عملة الاتحاد الأوروبي، وفقا لشاشات التداول اللحظية والمواقع الرسمية للبنوك المصرية والإسلامية والعربية والأجنبية المختلفة.

سعر اليورو اليوم في بنك كريدي أجريكول، مقابل الجنيه المصري، 33.93 جنيه للشراء، و 34.13 للبيع.

سعر عملة أوروبا في البنك التجاري الدولي

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي، أمام الجنيه المصري، 33.93 جنيه للشراء، و 34.19 للبيع.

سعر اليورو في بنك القاهرة

سعر اليورو في بنك القاهرة، مقابل الجنيه المصري، 33.93 جنيه للشراء، و 34.18 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سعر اليورو في البنك الاهلي المصري، أمام الجنيه المصري، 33.78 جنيه للشراء، و 34.21 للبيع.

سعر اليورو

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك الإسكندرية

سعر اليورو في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصري، 33.93 جنيه للشراء، و 34.18 للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

سعر اليورو في بنك البركة، أمام الجنيه المصري، 33.93 جنيه للشراء، و 34.13 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

سعر اليورو اليوم في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري، 33.82 جنيه للشراء، و 34.07 للبيع.

سعر عملة أوروبا في ميد بنك

سعر اليورو في ميد بنك، أمام الجنيه المصري، 33.96 جنيه للشراء، و 34.23 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري

سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري، مقابل الجنيه المصري، 33.93 جنيه للشراء، و 34.13 للبيع.

سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية

سعر

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في البنك الأهلي القطري

في بنك التنمية الصناعية، أمام الجنيه المصري، 33.82 جنيه للشراء، و 34.07 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي القطري، مقابل الجنيه المصري، 33.93 جنيه للشراء، و 34.18 للبيع.

سعر اليورو في بنك الكويت الوطني

سعر اليورو اليوم في بنك الكويت الوطني، أمام الجنيه المصري، 33.93 جنيه للشراء، و 34.18 للبيع.