سعر اليورو اليوم الأحد 7-3-2021 في البنوك المصرية

تراجع سعر صرف العملة الأوروبية اليورو الحفاظ على مستواياتها مقابل الجنيه، في السوق المحلية المصرية بالبنوك وشركات الصرافة، ويتخذ القطاع المصرفي الجمعة والسبت كعطلة أسبوعية.

فيما يخص متوسط سعر صرف العملة الأوروبية مقابل الجنيه المصري داخل سوق الصرف المصرية عند الشراء والبيع 18.98 جنيه، و19.05 جنيه.

سعر اليورو في بنك مصر

وبلغ سعر صرف اليورو على مستوي الشراء والبيع مقابل العملة المحلية المصرية داخل فروع بنك مصر؛ ثاني أكبر مصرف حكومي في السوق المحلية من حيث الأصول، إلى 18.80 جنيه للشراء، و18.96 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

بينت آخر تحديثات االبنك الأهلي على اسعار اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه عند 18.88 جنيه للشراء، و19.02 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك HSBC

وبلغت أسعار صرف اليورو اليوم أمام نظيره المصري، يمكن للأفراد والشركات الحصول على اليورو داخل فروع HSBC، عند 18.88 جنيه للشراء، و19.04 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي

وويتيح البنك قطر الوطني الأهلي أسعار اليورو أمام الجنيه المصري في فروع البنك وصول التداولات اليوم على ارتفاع طفيف مقابل تعاملات أمس على مستوى الشراء والبيع، لتصل إلى 18.90 جنيه للشراء، 19.03 جنيه للبيع.

اليورو

سعر اليورو اليوم فى بنك cib

وبحسب اخر تحديثات البنك التجاري الدولي أكبر مصرف خاص في السوق المحلية المصري وصول إلى 18.88 جنيه للشراء، و19.19 جنيه للبيع.

أكبر مستوى لبيع اليورو في مصر

وبحسب اخر التحديثات على العملة الأوروبية الذي تعده بوابة المال أن بنك كريدي أجريكول للعملات وصول سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري إلى 18.95 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في شركات الصرافة

وفيما يخص اسعار اليورو داخل شركات الصراف.. أظهرت اخر التحديثات على العملة المصرية أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم في شركة مصر للصرافة التابعة لبنك مصر، عند 18.85 جنيه للشراء، و19.10 للبيع.

أقل مستوى لليورو في مصر

وعن أقل مستوى لليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري في السوق المحلية، يتيح بنك الإسكندرية عند 19.02 جنيه للبيع.