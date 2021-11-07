سعر اليورو اليوم الأحد 7-11-2021 في مصر

مستقرا في بداية التعاملات في البنوك الحكومية

حافظ سعر اليورو اليوم الأحد 7-11-2021، على استقراره في التداولات الصباحية داخل عدد من البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية ، ووفقًا لآخِر تحديث للعملة الأوروبية داخل البنك المركزي سجل متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه 18.125 جنيه للشراء، و18.245 جنيه للبيع داخل البنك المركزي المصري.

سعر اليورو في بنك مصر

وفي بداية التعاملات جاء سعر صرف العملة الأوروبية أمام الجنيه داخل بنك مصر ثاني أكبر البنوك من حيث الأصول، عند 18.06 جنيه للشراء، و18.22 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

أظهرت شاشات تداول البنك الاهلي المصري سعر اليورو الأوروبي أمام الجنيه عند 18.06 جنيه للشراء، و18.22 جنيه للبيع.

سعر اليورو في شركة مصر للصرافة

فيما بين التقرير اليومي لبوابة المال وصول سعر صرف اليورو أمام نظيره الجنيه داخل شركة مصر للصرافة، على مستويات أمس، عند 18.06 جنيه للشراء، و18.22 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

استقر الجنية المصري أمام سعر صرف اليورو عند 18.06 جنيه للشراء، و18.24 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

كما استقر سعر صرف اليورو ببنك قناة السويس أمام الجنيه عند مستوى 18.08 جنيه للشراء، و18.24 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك CIB

فيما سجل سعر العملة الأوروبية داخل فروع البنك التجاري الدولي؛ أكبر المصارف الخاصة بالسوق المحلية، عند 18.06 جنيه للشراء، و18.24 جنيه للبيع.