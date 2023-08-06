سعر اليورو اليوم الأحد 6-8-2023 مقابل الجنيه بختام التداول ببنوك مصر

ارتفع سعر اليوم الأحد 6-8-2023 بالشراء والبيع، أمام الجنيه المصري، بنهاية عمليات التداول بأول يوم عمل فى الأسبوع، وبلغ متوسط سعر صرف وحدة النقد الأوروبية – يورو 33.95 جنيه للشراء، مقابل 34.06 للبيع، وفقاً للبيان الأخير الصادر عن البنك المركزي المصري على موقعه الإلكتروني بمتوسطات أسعار صرف العملات.

وفيما يلي ينشر موقع جريدة «المال» سعر صرف عملة الاتحاد الأوروبي المعروضة بشاشات التداول ومواقع البنوك على شبكة الإنترنت.

سعر اليورو اليوم في بنك أبو ظبي التجاري

أظهرت شاشات التداول في بنك أبو ظبي التجاري سعر اليورو اليوم ، أمام الجنيه المصري، بقيمة: 33.74 جنيه للشراء، مقابل 34.17 للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

بينما عرض بنك البركة سعر اليورو، بختام التعاملات المسائية، بقيمة: 33.73 جنيه للشراء، مقابل 34.17 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في البنك المصري الخليجي

وطرحت شاشات التداول في البنك المصري الخليجي سعر اليورو بنهاية التداول بالبنوك، بقيمة: 33.72 جنيه للشراء، مقابل 34.18 للبيع، أمام العملة المحلية.

سعر اليورو في بنك التعمير والإسكان

بينما ثبت سعر اليورو في بنك التعمير والإسكان عند: 33.68 جنيه للشراء، مقابل 33.88 للبيع.

سعر وحدة النقد الأوروبية في بنك مصر

وأظهر موقع بنك مصر على شبكة الإنترنت سعر اليورو، أمام الجنيه المصري، بقيمة: 33.62 جنيه للشراء، مقابل 34.06 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي – مصر

وجاء سعر اليورو بماكينات الصراف الآلي بالبنك الأهلي الكويتي – مصر بقيمة: 33.70 جنيه للشراء، مقابل 34.17 للبيع.

سعر العملة الأوروبية الموحدة في بنك التنمية الصناعية

وحافظ سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية على مستواه عند: 33.62 جنيه للشراء، مقابل 34.06 للبيع، بنهاية عمل البنوك.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وقال موقع البنك الأهلي المصري على شبكة الإنترنت إن سعر قد بلغ قيمة: 33.62 جنيه للشراء، مقابل 34.06 للبيع، أمام الجنيه المصري.

سعر اليورو في بنك سايب

في حين سجل سعر اليورو في بنك سايب قيمة: 33.74 جنيه للشراء، مقابل 34.17 للبيع، أمام العملة المحلية.

سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي

وثبت سعر اليوم في بنك الاستثمار العربي عند: 33.73 جنيه للشراء، مقابل 34.17 للبيع، بختام تعاملات المصارف.