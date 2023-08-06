سعر اليورو اليوم الأحد 6-8-2023 في بداية التعاملات بالبنوك في مصر

ارتفع سعر اليورو اليوم الأحد 6-8-2023، في بداية التعاملات اليومية مقابل الجنيه المصري بالبنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية، وسجل متوسط سعر عملة الاتحاد الأوروبي داخل سوق الصرف وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك المركزي المصري 33.74 جنيه للشراء، و 33.85 جنيه للبيع.

وينشر موقع «جريدة المال»، تقريرًا يوميًا تفصيليًا عن أسعار ، وفقًا لشاشات تداول العملات بالبنوك، وعدد من المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك.

سعر اليورو اليوم في بنك الكويت الوطني

بلغ سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري، 33.66 جنيه للشراء، و 33.88 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

وحقق سعر اليورو في البنك التجاري الدولي، 33.73 جنيه للشراء، و 34.18 للبيع.

سعر اليورو في المصرف المتحد

وصل سعر اليورو في المصرف المتحد إلى 33.58 جنيه للشراء، و 34.17 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

وسجل سعر اليورو في بنك مصر، 33.62 جنيه للشراء، و 34.06 للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

وعرض بنك البركة، سعر اليورو أمام الجنيه المصري بـ 33.73 جنيه للشراء، و 343.17 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

أما سعر اليورو في البنك الأهلي المصري، بلغ مستوى صرف عند: 33.62 جنيه للشراء، و 34.06 للبيع.

سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي

وطرح بنك الاستثمار العربي، سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري بـ 33.73 جنيه للشراء، و 34.174 للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وفي بنك الإسكندرية، حقق سعر اليورو مستوى صرف عند: 33.73 جنيه للشراء، و 34.17 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في بنك قطر الوطني الأهلي

وقدّر بنك قطر الوطني الأهلي، سعر أمام الجنيه المصري بـ 33.73 جنيه للشراء، و 34.17 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك القاهرة

وبلغ سعر اليورو في بنك القاهرة أمام الجنيه المصري، 33.72 جنيه للشراء، و 34.17 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك أبو ظبي التجاري

وسجل سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري، 33.72 جنيه للشراء، و 34.17 للبيع.

سعر اليورو في بنك سايب

وحقق سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك سايب، 33.74 جنيه للشراء، و 34.17 للبيع.