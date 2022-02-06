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سعر اليورو اليوم الأحد 6-2-2022 في البنوك المصرية

البنوك الخليجية تعرض أعلي سعر
‫محمود الصباغ‬‎ 8:40 ص, الأحد, 6 فبراير 22 8:40 ص, الأحد, 6 فبراير 22

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بدأ سعر اليورو تداولاته الأسبوعية أمام الجنيه المصري اليوم الأحد 6 فبراير 2022، داخل شبكة فروع عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، ليسجل متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه 17.759 جنيه للشراء، و17.876 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث داخل البنك المركزي،

سعر اليورو في بنك مصر

في بداية التعاملات الصباحية على مستواه مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك مصر، ثاني أكبر المصارف الحكومية في مصر، عند 17.68 جنيه للشراء، و17.88 جنيه للبيع.

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سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

بدأ سعر اليورو الأوروبي تعاملاته الأسبوعية على مستواه مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية، من حيث الأصول عند 17.68 جنيه للشراء، و17.88 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك العربي الإفريقي الدولي

وفي بداية التعاملات الأسبوعية استقر سعر اليورو مقابل الجنيه داخل البنك العربي الأفريقي الدولي مقابل الجنيه المصري، حيث بلغ 17.73 جنيه للشراء، و17.90 جنيه للبيع.

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سعر اليورو في بنك الإسكندرية

أظهر التقرير الصباحي للمال وصول سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري عند 17.67 جنيه للشراء، و18.90 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية، بحسب آخر تحديث للعملة الأوروبية.

منطقة اليورو
سعر اليورو اليوم

سعر اليورو في شركة مصر للصرافة

بلغت مستويات شراء وبيع سعر العملة الأوروبية مقابل الجنيه المصري على مستواه بشاشات التداول اللحظية داخل شركة مصر للصرافة، عند 17.63 جنيه للشراء، و17.87 للبيع أمام الجنيه المصري، بحسب التحديث الاخير للعملة الأوروبية.

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سعر اليورو في البنك الأهلي المتحد

أظهر اخر تحديث للعملة الأوروبية بشاشات التداول اللحظية مقابل الجنيه المصري عند 17.71 جنيه للشراء، و17.90 جنيه للبيع، بشبكة فروع البنك الأهلي المتحد.

سعر اليورو في بنك المشرق

وعلى نفس مستويات الخميس الماضي أستقر سعر اليورو مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك المشرق عند 17.70 جنيه للشراء، و17.90 جنيه للبيع، بحسب التحديث الأخير للعملة.

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بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

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