سعر اليورو اليوم الأحد 6-11-2022 فى نهاية التعاملات البنكية مقابل الجنيه المصرى

سجل سعر اليورو اليوم الأحد 6-11-2022 في نهاية التعاملات البنكية مقابل الجنيه المصرى تباينا في الأسعار بالبنوك المصرية والعربية والأجنبية، ووصل إلي لسعر صرف 24.10 جنيه للشراء، و 24.20 للبيع، طبقا لتقرير متوسط أسعار الصرف الصادر عن «البنك المركزي المصرى»، ويستعرض موقع «جريدة المال» في التقرير التالى أسعار صرف عملة الاتحاد الأوروبي بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، وفقا لشاشات التداول اللحظية، والمواقع الرسمية لها.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلى القطرى

وصل سعر اليورو في البنك الأهلى القطرى، مقابل الجنيه المصرى إلى سعر صرف 23.61 جنيه للشراء، و 24.21 جنيه للبيع.

سعر عملة أوروبا في البنك الأهلى الكويتى

بلغ سعر اليورو في البنك الأهلى الكويتى، مقابل الجنيه المصرى سعر صرف ، 23.56 جنيه للشراء، و 24.15 جنيه للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك سايب

حقق سعر اليورو في بنك سايب، أمام الجنيه المصرى سعر صرف، 23.58 جنيه للشراء، و 24.22 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

شهد سعر اليورو في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصرى 23.55 جنيه للشراء، و 24.21 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في البنك الأهلى المصرى

قدر سعر اليورو اليوم في البنك الأهلى المصرى، مقابل الجنيه المصرى، بسعر صرف 23.52 جنيه للشراء، و 24.16 جنيه للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك الاستثمار العربى

سجل سعر اليورو في بنك الاستثمار العربى مقابل الجنيه المصرى، 24.10 جنيه للشراء، و 24.21 جنيه للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك مصر

وصل سعر اليورو في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري إلى سعر صرف 23.52 جنيه للشراء، و 24.16 جنيه للبيع.

سعر اليورو في المصرف العربى الدولى

حقق سعر اليورو في المصرف العربى الدولى، أمام الجنيه المصري، 23.61 جنيه للشراء، و 24.15 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في بنك أبو ظبى التجارى

بلغ سعر اليورو اليوم في بنك أبو ظبى التجارى، مقابل الجنيه المصري سعر صرف، 23.57 جنيه للشراء، و 24.21 جنيه للبيع.

سعر عملة أوروبا في مصرف أبو ظبي الإسلامى

شهد سعر اليورو في مصرف أبو ظبى الإسلامى، مقابل الجنيه المصري سعر صرف 23.64 جنيه للشراء، و 23.90 جنيه للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي فى البنك المصرى الخليجى

قدر سعر اليورو في البنوك بالبنك المصرى الخليجى، أمام الجنيه المصرى بسعر صرف 23.57 جنيه للشراء، 24.22 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجارى الدولى

سجل سعر اليورو اليوم في البنك التجارى الدولى مقابل الجنيه المصري سعر صرف، 23.55 جنيه للشراء، و 24.19 جنيه للبيع.