سعر اليورو اليوم الأحد 6-11-2022 ببداية التعاملات في البنوك

حقق سعر اليورو اليوم الأحد 6-11-2022، في بداية التعاملات اليومة في البنوك العاملة في السوق المصرفية المصرية، مستوى صرف عند: 23.58 جنيه للشراء، و 23.68 للبيع، وفقًا لمتوسط أسعار العملات مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري، ويستعرض موقع «جريدة المال»، تقريرًا تفصيليًا عن أسعار صرف العملة الأوروبية في البنوك الخاصة والأجنبية والعربية والإسلامية والحكومية، بحسب شاشات التداول اللحظية المنتشرة بالفروع.

سعر اليورو اليوم في بنك المشرق

سجل سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري، في بنك المشرق، مستوى صرف عند: 23.57 جنيه للشراء، و 24.15 للبيع.

سعر اليورو في بنك بلوم مصر

وصل سعر اليورو في بنك بلوم مصر، إلى 23.57 جنيه للشراء، و 24.21 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك قناة السويس

وفي بنك قناة السويس، بلغ سعر اليورو أمام الجنيه المصري، مستوى صرف عند: 23.57 جنيه للشراء، و 24.21 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

وحقق سعر اليورو اليوم في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري، مستوى صرف عند: 23.52 جنيه للشراء، و 24.16 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي

أما سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي، وصل أمام الجنيه المصري، إلى 24.10 جنيه للشراء، و 24.21 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في البنك الأهلي الكويتي – مصر

وبلغ سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي – مصر، مستوى صرف عند: 23.56 جنيه للشراء، و 24.15 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

وصل سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري، في البنك التجاري الدولي، إلى 23.55 جنيه للشراء، و 24.19 للبيع.

سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية

وفي بنك التنمية الصناعية، سجل سعر اليورو مستوى صرف عند: 23.57 جنيه للشراء، و 24.21 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وشهد سعر اليورو في البنك الأهلي المصري، مستوى صرف عند: 23.52 جنيه للشراء، و 24.16 للبيع.

سعر اليور في المصرف العربي الدولي

وقدّر المصرف العربي الدولي، سعر اليورو أمام الجنيه المصري، بـ 23.61 جنيه للشراء، و 24.15 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك كريدي أجريكول مصر

وعرض بنك كريدي أجريكول مصر، سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، بـ 23.57 جنيه للشراء، و 24.21 للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

أما سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري، في بنك الإسكندرية، سجل مستوى صرف عند: 23.55 جنيه للشراء، و 24.21 للبيع.