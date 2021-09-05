سعر اليورو اليوم الأحد 5-9-2021 في مصر

صعدت مستويات سعر اليورو اليوم الأحد 5-9-2021 في بداية التعاملات مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة، وفقًا لآخِر تحديثات لمؤشرات شاشات التداول اللحظية على أسعار العملات بالمصارف وشركات الصرافة العاملة في السوق المصرفية المصرية، وسجل متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه 18.534 جنيه للشراء، و18.654 للبيع داخل البنك المركزي المصري.

سعر اليورو في بنك مصر

كما ارتفعت مستويات سعر صرف اليورو مقابل الجنيه داخل فروع بنك مصر ثاني أكبر المصارف الحكومية، إلى مستويات 18.55 جنيه للشراء، و18.73 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

أظهرت احدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية، مستويات سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري، داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري أكبر المصارف الحكومية من حيث الأصول 18.55 جنيه للشراء، و18.73 للبيع.

سعر اليورو في شركات الصرافة

أظهرت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية سعر صرف اليورو أمام الجنيه بفروع شركة مصر للصرافة عند 18.55 جنيه للشراء، و18.73 للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

في بداية التعاملات جاء سعر صرف اليورو أمام الجنيه في البنوك وشركات الصرافة فقد سجل 18.42 جنيه للشراء، و18.53 للبيع، بحسب تقرير “المال” اليومي على أسعار العملات

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

نشرت مستويات صرف اليورو أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية، عند 18.54 جنيه للشراء، و18.74 للبيع، خلال تعاملات اليوم.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

سجلت مستوى 18.57 جنيه للشراء، و18.76 للبيع، جاء سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري فى بنك قناة السويس.

سعر اليورو اليوم في بنك CIB

كما بلغت مستويات سعر اليورو أمام الجنيه المصري بفروع البنك التجاري الدولي 18.22 جنيه للشراء، و18.44 للبيع، خلال تعاملات اليوم.